Cómo sigue el camino de la Selección Argentina sin Lionel Messi

Foto: Clarín. El equipo argentino se prepara para la reestructuración. Todo parece indicar que sería con Lionel Scaloni al mando.

Comienza una nueva era en la Selección Argentina. Tras el adiós de Lionel Messi, el equipo albiceleste se prepara para iniciar un proceso de reconstrucción pensando en los próximos desafíos deportivos internacionales.

Los primeros compromisos para el combinado nacional post Messi, que anoche tuvo su emotiva despedida en el Estadio Monumental, llegarán en noviembre, con la última fecha FIFA del año. Sin el astro rosarino, pero con ¿Lionel Scaloni ya renovado?

La última ventana internacional se desarrollará entre el lunes 9 y el martes 17. En ese período, el equipo de Scaloni, quien anoche confirmó que «si todo va bien» continuará en el cargo pese a que su contrato vence a fines de este año, podrá disputar hasta dos amistosos.

#AD10S 🐐 Lionel Scaloni: "Ha sido un sueño que pude hacer realidad, nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de estar con él". https://t.co/NQWwmydxNT — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Atrás quedó la seguidilla de tres partidos, aunque lo deportivo pasó a un segundo plano considerando los rivales y el esperado adiós al más grande del fútbol moderno. Argentina goleó por 4-0 a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y tres días después hizo lo propio, por 7 a 0, ante Burkina Faso, previo al esperado suceso de anoche, que finalizó con otra contundente victoria ante Benín.

De cara a noviembre, todavía no fueron confirmados los rivales, las fechas exactas, los horarios ni las sedes de los posibles amistosos. La agenda oficial de la AFA, por ahora, no contempla partidos para esa ventana, algo que con seguridad se resolverá en las próximas semanas.

"NO SE VA A REPETIR ALGO IGUAL… LE VI HACER COSAS QUE EN MI VIDA PENSÉ QUE PODÍA HACER UN FUTBOLISTA" Lionel Scaloni habló luego de la despedida de Messi de la Selección Argentina: "Imagínate lo que habrá sido dirigirlo con 20 o 21…". 🎙️ @gastonedul https://t.co/PI5YrRFRgd October 7, 2026

En este contexto, el cuerpo técnico afrontará un nuevo paso en la renovación del equipo. El entrenador ya había planteado que este momento resulta propicio para darle espacio a nuevos y jóvenes futbolistas, procurando iniciar la consolidación de una estructura competitiva para la continuidad del ciclo.

En lo que al DT respecta, Scaloni todavía no aseguró su continuidad, pero dejó en claro que la negociación está encaminada. Su contrato vence en diciembre de 2026, pero el santafesino manifestó su intención de seguir al frente del seleccionado, aunque aún debe terminar de definir distintos puntos con Claudio Tapia antes de concretar una renovación.