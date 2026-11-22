Miley Cyrus y el músico Maxx Morando ya son marido y mujer. Tras más de cinco años de relación y casi uno de compromiso, la cantante de 33 años y el baterista de 28 se casaron este sábado en una ceremonia íntima celebrada en Palm Springs, California.

La primicia fue adelantada por el portal estadounidense TMZ, que anticipó que el enlace ocurriría este fin de semana, y luego fue confirmada por Entertainment Tonight. El evento reunió al círculo más cercano de la artista, incluyendo a su madre, Tish Cyrus, y a su hermana, Noah.

Uno de los datos que más sorprendió a los fanáticos fue la presencia de su padre, Billy Ray Cyrus. Aunque existían dudas sobre su asistencia debido al fuerte distanciamiento que mantuvieron en los últimos años, fotografías filtradas por medios norteamericanos mostraron al cantante de country posando sonriente junto a su hija, su flamante yerno y su actual pareja, la actriz Liz Hurley.

Una previa íntima y detalles exclusivos

Antes de pasar por el altar, los novios celebraron una cena de ensayo durante la noche del viernes. La intimidad del festejo quedó al descubierto gracias a las redes sociales de algunos invitados, como Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley e hija del actual esposo de Tish Cyrus.

Purcell compartió una imagen del menú de la velada, diseñado en blanco y negro con un detalle minimalista: dos letras «M» entrelazadas en referencia a las iniciales de Miley y Maxx.

Cinco años de amor y un anillo hecho a medida

La historia entre Cyrus y Morando comenzó en el verano estadounidense de 2021 gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común, según reveló la propia cantante a la revista Vogue. Meses después fueron vistos juntos en el especial navideño de la NBC en Miami y oficializaron su romance en un desfile de Versace en Los Ángeles, antes de mudarse juntos a Malibú.

Los rumores de casamiento tomaron fuerza en diciembre del año pasado, cuando la intérprete de Flowers deslumbró en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fuego y Ceniza —película para la cual grabó el tema principal— luciendo un imponente anillo en su mano izquierda. Días después, desde la firma de joyas Jacquie Aiche confirmaron a People que la pieza, un diamante de corte cojín sobre una banda de oro amarillo de 14 quilates, había sido diseñada exclusivamente para la ocasión.