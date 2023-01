Con 36 años, Ezequiel Maderna noqueó a Itauma en Gran Bretaña y se consagró campeón internacional

Ezequiel Maderna dio el batacazo en Wembley. Con un increíble nocaut, se quedó con el título internacional semipesado del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer a Karol Itauma. El púgil de La Plata, de una extensa carrera como profesional, aplastó al eslovaco en el quinto round y quebró su racha invicta, logrando así el cinturón internacional del Consejo Mundial de Boxeo

