Con 9 candidatos al título, así está el campeonato del TC2000 en la previa de General Roca

A falta de tres competencias, Matías Rossi cuenta con una importante ventaja en la cima de la tabla.

La décima fecha del TC2000 a disputarse el fin de semana venidero en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, será una programación clave para comenzar a definir el campeonato 2026 y conocer los grandes candidatos de aquí a la fecha coronación.

A falta de tres competencias para el telón final, son nueve los pilotos con chances matemáticas de pintar el “1” a final de año, contabilizando los puntajes con sus respectivos descartes aplicados.

El bonaerense Matías Rossi, piloto del equipo oficial Toyota, es el líder de la tabla y máximo candidato a la corona. El «Misil» de Del Viso, ganador este año en El Zonda de San Juan (además venció 4 veces en Roca), acumula un total de 159 unidades en total.

Detrás marcha Franco Vivian, piloto que tripula una Chevrolet Tracker oficial, vencedor de la cita pasada en Toay al igual que en Salta, que se posiciona en la segunda posición con 131 puntos. Una desventaja importante respecto al puntero, aunque no imposible de descontar.

Se empieza a definir el campeonato ¿quién es tu candidato? 🏁 https://t.co/OU3j0gbqPO — TC2000 (@SuperTC2000) October 28, 2026

Tercero se ubica otro de los pilotos oficiales Toyota, Emiliano Stang, compañero de equipo de Rossi, con 117 unidades. En tanto que el histórico Gabriel Ponce de León (Corolla), excampeón de la especialidad, marcha 4° con 177 (ganó en La Pampa y en su Junín natal), por delante del joven Lucas Carabajal (VW Nivus), que en su temporada debut se sitúa 5° con 97 puntos.

Los demás pilotos con posibilidades de pelear por el certamen son: Franco Morillo (Chevrolet), con 76; Valentín Yankelevich (Toyota), con 55; Franco Riva (Chevrolet), con 51, y el reginense Facundo Aldrighetti (Honda), también con 51 puntos.

Como en los últimos años, el condimento extra que tendrá la definición es el descarte (dos eventos por piloto – Art. 4.1 del Reglamento Deportivo 2026), que cambiará los puntos con los cuales llegará cada candidato a la última fecha.

La programación tendrá el condimento especial de presenciar otras tres grandes categorías de la agenda nacional, como lo son el Top Race V6, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.