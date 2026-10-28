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Lezcano Canedo, el roquense que está jugando la Messi Cup con River

El futbolista categoría 2011 sumó minutos en los tres partidos de la fase de grupos y fue titular en la victoria ante el Inter de Milán. También sumó minutos en el triunfo ante Flamengo, que lo metió en semifinales.

Redacción

Por Redacción

Juan Ignacio fue titular en el tercer partido del Millo ante Inter de Milán. (Foto Juveniles River)

Juan Ignacio fue titular en el tercer partido del Millo ante Inter de Milán. (Foto Juveniles River)

El futbolista roquense Juan Ignacio Lezcano Canedo vive una experiencia inolvidable en el plano internacional con River en la Messi Cup 2026, el torneo juvenil que reúne en Miami a destacados clubes del fútbol mundial.

El jugador, categoría 2011, surgido en las inferiores de Deportivo Roca) e integrante de las divisiones juveniles del Millonario, tuvo participación en las tres presentaciones del equipo durante la fase de grupos, con una presencia que fue creciendo a lo largo de la competencia.

En el debut frente al Chelsea de Inglaterra, que terminó igualado sin goles, Lezcano Canedo ingresó durante algunos minutos. En el segundo encuentro, en el que River se impuso por 2-0 ante el Ajax de Países Bajos, disputó todo el segundo tiempo.

Su participación continuó en el tercer compromiso, frente al Inter de Milán, cuando el roquense fue incluido entre los titulares en la victoria por 3-1 que le permitió al conjunto de Núñez quedarse con el primer puesto del Grupo A.

El juvenil roquense posando con Messi tras el triunfo de River ante Flamengo.

Con estos resultados, River avanzó a los cuartos de final de la Copa de Oro, instancia en la que derrotó a Flamengo de Brasil por 2 a 1, este miércoles, y accedió a las semifinales.

En esta instancia el conjunto de Núñez anfrentará al Atlético de Madrid, que venció 3-1 a Barcelona.


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El futbolista roquense Juan Ignacio Lezcano Canedo vive una experiencia inolvidable en el plano internacional con River en la Messi Cup 2026, el torneo juvenil que reúne en Miami a destacados clubes del fútbol mundial.

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