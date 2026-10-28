Podio y buenas actuaciones de las barilochenses en el Panamericano Máster de Natación

El Equipo GONE dejó su huella en el Panamericano Máster de Natación disputado en Buenos Aires. (Foto: Gentileza)

Tres integrantes del Equipo GONE, entrenado por Federico Gonella y que desarrolla sus entrenamientos en la pileta de Splash Fit, participaron del Campeonato Panamericano Máster de Natación, realizado entre el 21 y el 27 de octubre en el Parque Olímpico de Buenos Aires.

Las nadadoras compitieron en distintas pruebas de estilo libre, espalda, mariposa y combinados, con resultados que reflejan el trabajo sostenido de entrenamiento y preparación deportiva.

Entre los resultados, Samanta Guiñazú obtuvo el tercer puesto en los 400 metros combinados, además de alcanzar el quinto lugar en los 200 metros combinados, el sexto en los 200 metros libres, el séptimo en los 100 metros libres y el octavo en los 100 metros mariposa.

Carolina Mareto participó en cuatro pruebas y consiguió dos cuartos puestos, en los 100 y 50 metros espalda, quedando a apenas unas centésimas de segundo del podio en ambas competencias. También alcanzó el noveno lugar en los 50 metros libres y el decimotercero en los 100 metros libres.

Por su parte, Camila Pareja participó por primera vez en una competencia internacional y tuvo una destacada actuación en sus cinco pruebas: logró el octavo puesto en los 800 metros libres, el noveno en los 200 metros libres, el décimo en los 400 metros libres y en los 100 metros mariposa, y el decimotercer puesto en los 100 metros libres.

La participación en este campeonato continental representó una nueva experiencia deportiva para las integrantes del Equipo GONE, que ya habían participado de los torneos Sudamericanos de Buenos Aires 2024 y Santiago de Chile 2025. El certamen fue una oportunidad para medir su desempeño en una competencia de nivel internacional y continuar sumando experiencia deportiva.

Los próximos desafíos

Concluida esta competencia, los objetivos deportivos comienzan a proyectarse hacia la próxima temporada. Para algunas de las nadadoras, el calendario continuará con las competencias de aguas abiertas, mientras que el equipo también comenzará a evaluar la posibilidad de participar en el Campeonato Mundial Máster de Natación de 2027, a desarrollarse en Budapest, Hungría.

La participación en el Panamericano permitió, además, registrar tiempos oficiales que servirán como referencia para planificar ese posible desafío internacional.