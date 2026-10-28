Piden tres años de prisión efectiva para el conductor involucrado en el choque fatal de Centenario

Durante la audiencia de determinación de la pena realizada este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén, la fiscal del caso Lucrecia Sola solicitó una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y siete años de inhabilitación para conducir vehículos automotores para Lucas Emanuel Echeverría.

Echeverría había sido declarado responsable a mediados de septiembre mediante un acuerdo de partes, tras un trágico siniestro vial ocurrido en la ciudad de Centenario en el que murió Agustín Alexis Alvarado y un acompañante sufrió lesiones graves. El pedido de la fiscalía contó con el respaldo del abogado querellante, quien representa a la madre de la víctima fatal.

El debate por la modalidad de la pena

Durante su exposición, la fiscal Sola argumentó que legalmente no corresponde conceder una condena de ejecución condicional. El motivo principal radica en que no transcurrieron los ocho años fijados por el artículo 27 del Código Penal desde que el imputado cumplió una condena anterior en junio de 2018. Por este motivo, solicitó que se rechace el planteo de la defensa, la cual busca una pena en suspenso.

Asimismo, entre las agravantes del caso, la representante del Ministerio Público Fiscal destacó la gravedad de la conducción nocturna en ruta, la pluralidad de víctimas (una persona fallecida y otra con heridas de gravedad) y las condiciones antirreglamentarias en las que circulaba el carro de fabricación casera que el vehículo llevaba enganchado.

Por su parte, la jueza encargada de definir la sentencia, Carina Álvarez, informó a las partes que dará a conocer su veredicto en una nueva audiencia programada para el próximo viernes 30 de octubre.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el siniestro vial ocurrió el 5 de mayo de 2024, minutos antes de las 21:30, sobre el acceso Jaime de Nevares, a la altura de la intersección con la calle Rural 20, en Centenario.

Echeverría circulaba al mando de una camioneta que llevaba enganchado un carro de fabricación casera en condiciones deficientes, carente de los sistemas de sujeción y seguridad obligatorios. En pleno trayecto, el sistema de enganche falló y el carro se desprendió, cruzándose hacia el carril contrario e impactando de lleno contra la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.

A raíz del fuerte impacto, Agustín Alexis Alvarado falleció en el lugar como consecuencia de los graves traumatismos sufridos, en tanto que su acompañante sufrió múltiples fracturas y lesiones graves que demandaron asistencia médica urgente.

Calificación legal

En una audiencia previa llevada a cabo en septiembre, Lucas Emanuel Echeverría fue declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravado por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor.