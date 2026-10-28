Helados de frutilla, banana y pasta de maní facilísimos de preparar

Lista de Ingredientes FRUTILLA Y BANANA: -- bananas: 2 frutillas: 6 BANANA Y PASTA DE MANÍ: -- bananas: 2 pasta de maní: 2 cdas. soperas azúcar (opcional): 2 cdas. leche: c/n

Preparación

Cortar las bananas en rodajas, ponerlas sobre un platito y llevarlas al freezer por 1 hora y media.

Licuar las bananas hasta que quede una pasta cremosa (si cuesta trabajo, agregar 1 o 2 cucharadas de leche). Agregar la pasta de maní o las frutillas, según el helado que quieran hacer.

Si ven que el helado de pasta de maní está muy espeso, agregar leche hasta que se aligere. Si quieren que quede más dulce pueden agregar 2 cucharadas de azúcar a la mezcla.

Colocar la preparación en un recipiente y llevar al freezer nuevamente para tener un helado de mayor consistencia.

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