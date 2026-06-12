¡Sigue la fiesta! Canadá llevó a cabo su ceremonia inaugural, la segunda de la Copa del Mundo 2026

El gran colorido de la Ceremonia inaugural del Mundial en Canadá.

La Copa del Mundo tuvo su segunda ceremonia inaugural. Luego de la apertura en México, Canadá hizo su acto de bienvenida como una de las tres sedes que tiene esta cita mundialista junto a Estados Unidos y el territorio mexicano.

En la ciudad de Toronto, Canadá recibió a miles de fanáticos como uno de los países anfitriones de esta Copa del Mundo 2026. En el Toronto Stadium, 45.000 almas disfrutaron el segundo espectáculo de apertura del Mundial, en la antesala del esperado partido entre el seleccionado local y Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia de inauguración antes del partido Canadá vs Bosnia | Reuters/John E Sokolowski.

Canadá realizó su ceremonia de apertura del Mundial

Con una referencia a los pueblos originarios de Canadá, la honra a los ancestros, y una pelota de fútbol en medio de la cancha ubicada por encima de una bandera nacional, la ceremonia dio inicio con mucha alegría y color.

Canadá celebró su acto inaugural en la Copa del Mundo 2026.

Al igual que en el acto inaugural de México, la música dominó la escena y Alessia Cara fue la primera artista en proyectar su voz en el estadio. Una Copa del Mundo se erigió en el medio de la cancha con las voces de la cantante colombiana-canadiense Jessie Reyez, y de la intérprete chileno-palestina Elyanna.

Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy en su actuación durante la ceremonia inaugural en Canadá. REUTERS

En este momento de la ceremonia se bajó un mensaje optimista vinculado a la apertura a los movimientos migratorios.

Una marea roja copó las calles de Toronto para acompañar al elenco canadiense en el debut. La caravana ocupó las calles de la ciudad en el inicio de la actividad en esta sede de la cita mundialista.

La ceremonia se llevó a cabo una hora y media antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegonvina por el grupo B de la Copa del Mundo.