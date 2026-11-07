Gran triunfo de Florencia Iuorno y bis de Valle Barrientos en el K42 de Villa La Angostura

Los atletas zonales volvieron a mezclarse entre los mejores y Florencia Iuorno, de Neuquén, logró una gran victoria en la edición 23° del K42 ASICS que se disputó en Villa La Angostura. Entre los varones, repitió el chileno Luis Valle Barrientos, quien dejó en el camino al crédito de Allen, Ignacio Reyes.

Iuorno, del equipo Saucony, dejó en el camino a Fernanda Martínez, quien venía de ganar en la edición del 2025, mientras que el podio lo ocupó otra neuquina: Silvia Colipi, de Piedra del Águila. Además, la local Vanina Nimis se dio el gusto de terminar en el top 5.

“Me preparé en calle durante la primera parte del año y después salté a la montaña. Vine con granas de sufrir y salí a darlo todo”, afirmó Florencia minutos después de arribar a la meta. Lo hizo en el puesto 19 de la general, con una gran tarea. “Me di cuenta de la victoria cuando llegué. Tenía rivales muy fuertes y nunca sabes…Estoy muy contenta”, cerró la neuquina.

Reyes segundo y Mariqueo, cuarto

Con Valle Barrientos en un nivel muy alto, Nacho Reyes se colgó el cartel de mejor argentino y zonal. El atleta de Allen sostuvo un gran ritmo y por eso le sacó más de 7 minutos al tercero, Kevin Marín. Atrás entró Javier Mariqueo, de la vecina Bariloche y ganador de la edición 2024. Otro regional de muy buena producción fue Gabriel Muñoz, de Plottier, quien terminó en el sexto puesto.

De esta manera, las pruebas más importantes de la competencia terminaron con los zonales bien arriba en el podio, porque en los 21 kilómetros que abrieron la actividad todos los aplausos fueron para Jimena Aliotti, de Catriel, y el olímpico neuquino Javier Carriqueo, de San Martín de los Andes, pero radicado en Plottier.

La clasificación general/varones

1° Luis Valle Barrientos (Chile) Dynafit Tiltil 3:18:47

2° Ignacio Reyes (Allen) Saucony Allen 3:22:11

3° Kevin Martín (Esquel) 3:29:26

4° Javier Mariqueo (Bariloche), Merrel 3:33:26

5° Joaquín Narváez (Catamarca), Terrex 3:34:53

6° Gabriel Muñoz (Plottier), Araikani Plottier 3:40:09

7° Santos Gabriel Rueda (Salta-España) Columbia Barcelona 3:45:01

8° Marcelo Collado (Tandil) Kuden Group Tandil 3:45:23

9° Juan Pedro Radinovsky (Bariloche) 3:51:00

10° Víctor Canto (Perú) Adidas Urubamba, 3:58:55

11° Damián Gutiérrez (Cipolletti) RA Trainning 4:00:56

13° Kevin Duré (Zapala), 4:06:39

15° Esteban Albornoz (Neuquén) RA Trainning 4:12:29

18° Darío Mattio (Zapala), 4:15:47

La clasificación del K42 femenino

1° Florencia Iuorno (Neuquén) Saucony 4:15:55

2° Fernanda Martínez (San Manuel), Nike 4:25:58

3° Silvia Colipi (Piedra del Águila) 4:36:19

4° Sol Andreucetti (Mendoza), Nike 4:39:16

5° Vanina Nimis (Villa La Angostura), Saucony 4:41:19

6° Silvia González Victorica (Viedma) Big Run 4:49:33

7° Ruth Oñate Guerrero (Bariloche) 4:55:31

8° Florencia Pinto (Cutral Co) 4:55:54

9° Estefanía Segovia (Caleta Olivia) 5:03:54

10° Carolina Maggi (Godoy Cruz), 5:04:10

11° Maira Mardones (Catriel) 5:13:22