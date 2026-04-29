Julián rompió un récord de Messi en la Champions tras marcar ante Arsenal y se retiró lesionado
Julián Álvarez volvió a ser protagonista en la UEFA Champions League y alcanzó una marca histórica. Con su gol de penal ante Arsenal, llegó a los 25 tantos en la competición y superó un récord de Lionel Messi.
El delantero del Atlético de Madrid se convirtió en el argentino que menos partidos necesitó para alcanzar esa cifra en la Champions League: lo logró en 41 encuentros -repartidos entre el Atleti y Manchester City-, por delante de Messi (42) y Sergio Agüero (48).
El tanto llegó desde los doce pasos, con un remate fuerte y alto, imposible para David Raya, y sirvió para marcar el 1-1 final en el Metropolitano, a los 11 minutos del complemento.
¡¡PICÓ LA ARAÑA!! JULIÁN ÁLVAREZ LA CRUZÓ TAMBIÉN Y FIRMÓ EL 1-1 ENTRE ATLÉTICO DE MADRID Y ARSENAL.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026
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Además, Álvarez atraviesa una temporada destacada en la competencia: ya suma 10 goles en esta edición de la Champions League, siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo de Diego Simeone
Buenas noticias para la Selección: no sería una lesión grave
No todo fue alegría para la «Araña», ya que a los 32 minutos del segundo tiempo tuvo que salir por lesión. Eberechi Eze cayó sobre su pierna izquierda y Julián acusó dolor en el tobillo. Intentó continuar, pero finalmente se tiró al suelo, pidió el cambio y se retiró ovacionado en el Metropolitano.
¡ALERTA MUNDIAL! Julián Álvarez salió LESIONADO en el duelo vs. Arsenal.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026
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De todas formas, según informó Gastón Edul, el jugador sintió una torcedura, salió por el dolor del momento y se cree que no sería más que eso.
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