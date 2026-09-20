Con Giuliano Simeone figura, Atlético de Madrid le ganó al Real y se quedó con el clásico

Foto: EFE. Con la victoria, el Colchonero quedó segundo en la tabla de posiciones.

El clásico de Madrid fue para el Atlético del Cholo. Con el argentino Giuliano Simeone como figura, el Colchonero le ganó un picante derbi al Real Madrid por 2 a 1 y festejó en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la séptima fecha de La Liga española.

Luego de un primer tiempo sin emociones, aunque con mucha intensidad, el complemento comenzó con varias alternativas. A los 49 minutos llegó la jugada que cambió el partido: Dávid Hancko envió un pelotazo preciso hacia Giuliano Simeone, quien atacó el espacio y fue derribado por Dean Huijsen dentro del área.

El árbitro revisó la acción en el VAR, sancionó penal y además expulsó al defensor del Real Madrid. Alejandro Grimaldo, con un remate preciso, convirtió el 1-0 y desató la locura de los aficionados colchoneros, que con un hombre de más iban a ir por más.

HUIJSEN LO BAJÓ A GIULIANO SIMEONE Y HAY PENAL PARA EL ATLÉTICO DE MADRID EN EL DERBY. ¡EXPULSADO EL DEFENSOR DEL MERENGUE!



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El equipo del Cholo mantuvo la intensidad con el balón y buscó ampliar la diferencia. El argentino Giuliano Simeone volvería a ser determinante tras recibir por derecha y enviar un centro preciso, que encontró a Jonathan Davis anotando el 2-0 del Aleti, a los 59 minutos de partido.

Poco después del segundo tanto, el canadiense Davis dejó el campo, siendo reemplazado por el argentino Julián Álvarez. La Araña fue recibido con silbidos por parte de la afición del Atlético tras la polémica que protagonizó durante el mercado de fichajes.

¡GOLAZO COLCHONERO EN EL DERBY! GIULIANO SIMEONE METIÓ UNA GRAN ASISTENCIA Y JONATHAN DAVID DEFINIÓ PARA MARCAR EL 2-0 ANTE REAL MADRID. ¡FESTEJO EUFÓRICO DEL CHOLO!



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Instantes después del ingreso del delantero de la Selección, otro argentino, el defensor Cristian «Cuti» Romero, a poco estuvo de marcar el tercero para el local. El cordobés apareció en el área y sacó un potente remate que Thibaut Courtois logró detener con una espectacular atajada.

A los 89 minutos, llegaría el descuento del Colchonero. Bernardo Silva metió un centro preciso al área y Antonio Rüdiger apareció para ganar por arriba y marcar el 2-1. El defensor alemán puso nuevamente al conjunto visitante en partido y metió presión en los minutos finales.

Con la victoria, el Atlético de Madrid escala a la segunda posición con 16 puntos, a cinco del líder Barcelona. Real Madrid, en tanto, queda tercero con 15 unidades.