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50 min cronometro
Yo Como

Torta quemada de yogur: receta fácil con solo 5 ingredientes

Animate a esta versión de la torta vasca, que es igual de tentadora y rica. La sugerencia es de @pedrolambertini.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
50 min cronometro
Yo Como

Torta quemada de yogur: receta fácil con solo 5 ingredientes

Animate a esta versión de la torta vasca, que es igual de tentadora y rica. La sugerencia es de @pedrolambertini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

yogur natural sin azúcar, escurrido (consistencia queso crema): 880 gr

azúcar: 175 gr

almidón de maíz: 20 gr

huevos: 5

crema: 300 gr

Preparación

Para preparar el molde de 20 cm de diámetro. Hacer cortar un cuadrado de papel manteca que alcance para cubrir la base, bordes y un poco más del mismo. Hacer un bollo, mojarlo y escurrirlo. Cubrir todo el interior del molde con el papel cuidando que no se rompa.

Para la torta mezclar el yogur, el azúcar, el almidón, los huevos y procesar. Integrar la crema revolviendo. Volcar en el molde y cocinar en horno precalentado a 200° C durante 50 minutos. Retirar, dejar enfriar, refrigerar en heladera. Desmoldar, pasar al plato de presentación, retirar el papel y cortar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Postres

tortas

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