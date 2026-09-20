Torta quemada de yogur: receta fácil con solo 5 ingredientes
Animate a esta versión de la torta vasca, que es igual de tentadora y rica. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Torta quemada de yogur: receta fácil con solo 5 ingredientes
Animate a esta versión de la torta vasca, que es igual de tentadora y rica. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Lista de Ingredientes
yogur natural sin azúcar, escurrido (consistencia queso crema): 880 gr
azúcar: 175 gr
almidón de maíz: 20 gr
huevos: 5
crema: 300 gr
Preparación
Para preparar el molde de 20 cm de diámetro. Hacer cortar un cuadrado de papel manteca que alcance para cubrir la base, bordes y un poco más del mismo. Hacer un bollo, mojarlo y escurrirlo. Cubrir todo el interior del molde con el papel cuidando que no se rompa.
Para la torta mezclar el yogur, el azúcar, el almidón, los huevos y procesar. Integrar la crema revolviendo. Volcar en el molde y cocinar en horno precalentado a 200° C durante 50 minutos. Retirar, dejar enfriar, refrigerar en heladera. Desmoldar, pasar al plato de presentación, retirar el papel y cortar.