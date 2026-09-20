El histórico Diente de Oro vuelve a abrir sus puertas en Cipolletti: cuándo se podrá visitar

La reinauguración del espacio fue en abril y contó con una amplia convocatoria. Foto: Colegio de arquitectos de Río Negro.

El histórico inmueble ubicado en las calles Fernández Oro y Villegas tendrá una nueva jornada abierta al público en Cipolletti. La propuesta incluirá visitas guiadas y permitirá conocer parte del espacio que comenzó a ser recuperado para darle un nuevo uso comunitario.

Mañana, lunes 21 de septiembre, el Diente de Oro volverá a recibir visitantes en Cipolletti. La apertura se realizará entre las 15 y las 18, con una propuesta del Colegio de Arquitectos de Río Negro para recorrer el inmueble y conocer este sector de la ciudad.

La actividad será con acceso libre y contará con visitas guiadas. Además, quienes se acerquen podrán permanecer en el lugar durante la tarde. Desde la organización propusieron llevar algo para tomar y aprovechar el espacio.

El inmueble se encuentra en la esquina de Fernández Oro y Villegas, cerca de la estación ferroviaria, y ocupa un lugar particular dentro de la historia comercial de Cipolletti.

Un edificio con casi un siglo de historia en Cipolletti

El Diente de Oro comenzó a funcionar alrededor de 1930 como un comercio de ramos generales. El local perteneció durante décadas a la familia Schuvaks y allí se comercializaban distintos productos, entre ellos ropa, muebles y artículos para el hogar.

Con el crecimiento de Cipolletti, el antiguo comercio dejó de funcionar y el inmueble atravesó un prolongado período de abandono. La recuperación del edificio comenzó a tomar forma a partir de distintos proyectos destinados a preservar su valor patrimonial.

En 1994, los herederos cedieron los derechos sobre la propiedad al municipio con la condición de conservar la fachada original y destinar el espacio a actividades para la comunidad.

Años después, el inmueble fue cedido por 99 años al Colegio de Arquitectos de Río Negro, que proyectó allí su sede y distintos usos vinculados con actividades culturales y comunitarias.

La recuperación del Diente de Oro

El proceso incluyó un concurso regional de anteproyectos para definir una propuesta de recuperación patrimonial y nueva sede del Colegio de Arquitectos. El proyecto seleccionado en 2020 fue denominado “Colonia”.

Las primeras intervenciones sobre el edificio habían comenzado mucho antes. En 2003 se realizaron trabajos sobre la fachada y se restauraron elementos de la parte superior que presentaban deterioro.

En 2022 se incorporaron nuevas obras destinadas a reforzar la estructura y avanzar con la recuperación del inmueble. Entre ellas se incluyó la construcción de muros contrafuertes y trabajos sobre la fachada.

La iniciativa también contempló distintos espacios para nuevos usos. Entre los proyectos planteados aparecieron un coworking, una sala de usos múltiples y un patio destinado a actividades para la comunidad.

La apertura de mañana permitirá volver a recorrer el inmueble y observar parte de este proceso de transformación. La propuesta se desarrollará de 15 a 18, con recorridos guiados y la posibilidad de permanecer en el lugar