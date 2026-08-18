El Gobierno acordó con los gobernadores del Norte Grande un nuevo esquema para las zonas cálidas

El Gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias del Norte Grande.

El Gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias que integran el Norte Grande para avanzar en una nueva propuesta de subsidios energéticos que contemple las particularidades climáticas de las zonas cálidas y muy cálidas del país.

El entendimiento se alcanzó en el marco de una reunión de la Mesa de Diálogo, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del encuentro participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), además de funcionarios y equipos técnicos de Energía de las diez provincias del Norte Grande.

La iniciativa surgió luego de que los gobernadores plantearan la necesidad de contemplar el mayor consumo eléctrico que registran las familias del Norte durante los meses de altas temperaturas. Según explicaron desde el Gobierno, el reclamo fue recibido y abordado en menos de una semana mediante reuniones con los mandatarios provinciales y sus equipos técnicos.

Qué contempla el acuerdo

Nación y las provincias consensuaron trabajar en la redefinición del esquema de subsidios a la energía para las zonas cálidas y muy cálidas. El objetivo es incorporar las particularidades climáticas de estas regiones y el incremento de la demanda eléctrica que se produce durante el verano.

Tras el encuentro, Caputo destacó el entendimiento alcanzado y señaló que se acordó avanzar de manera conjunta en la implementación de la propuesta.

“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”, expresó el ministro de Economía.

También participaron de la reunión la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Un reclamo histórico del Norte

Santilli remarcó la rapidez con la que se alcanzó el acuerdo y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias.

“En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución. Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”, sostuvo.

El jefe de Gabinete agregó que el objetivo es consolidar una metodología de trabajo basada en el diálogo entre ambas jurisdicciones.

“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, afirmó.

Ahora, el Gobierno nacional y las provincias continuarán trabajando con sus equipos técnicos para avanzar en los detalles y en la implementación del nuevo esquema energético para las zonas cálidas y muy cálidas.