Con Messi como candidato, se entrega el Balón de Oro: ya se definió la posición de Lautaro Martínez

La entrega del Balón de Oro 2026 se desarrolla este lunes en el Teatro Palladium en Londres, más precisamente en la ciudad de Westminster, con Lionel Messi entre los candidatos al galardón. Mientras crece la expectativa por conocer al ganador, la organización da a conocer progresivamente las posiciones de los futbolistas nominados.

Uno de los argentinos que ya apareció en la clasificación fue Lautaro Martínez, quien terminó en el puesto 22. El delantero del Inter de Milán había finalizado en la posición 20 en 2025, mientras que su mejor resultado fue el séptimo puesto en 2024.

Ranked at the 22nd place of the 2026 Ballon d’Or Lautaro Martínez @Inter @Argentina #ballondor https://t.co/eiUajeQAtr October 26, 2026

Por su parte, Emiliano «Dibu» Martínez está nominado al Trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada. La atención también está puesta en Messi, uno de los grandes protagonistas de la gala, que reúne a las principales figuras del fútbol mundial.

Los puestos del Balón de Oro 2026

João Neves (Portugal) William Pacho (Ecuador) Gabriel Magalhães (Brasil) Lautaro Martínez (Argentina) Nuno Mendes (Portugal) Luis Díaz (Colombia) Marquinhos (Brasil) Dayot Upamecano (Francia) Bruno Fernandes (Portugal) Julián Quiñones (México) William Saliba (Francia) Sadio Mané (Senegal)

La ceremonia se puede seguir en vivo por DAZN, mediante suscripción, y por el canal de YouTube de Claro Sports. En Argentina, la transmisión está prevista para las 17, mientras continúa la revelación de las posiciones y se espera conocer quién se quedará con el premio principal.