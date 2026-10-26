Una ciclista fue trasladada al hospital tras un choque con un auto en Roca

El personal de emergencias asistió a la ciclista y la trasladó al hospital Francisco López Lima.

Una mujer fue trasladada al hospital Francisco López Lima tras un accidente entre un auto y una bicicleta en la esquina de avenida Roca y 9 de Julio, en General Roca, este mediodía.

Choque en pleno centro de Roca: qué pasó

Según los primeros datos recogidos en el lugar del hecho, ambos circulaban en el mismo sentido por la avenida hacia la intersección con calle 9 de Julio, alrededor de las 13.30 de este lunes.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO el conductor del vehículo de mayor tamañano, un Cherry color gris) contó que venía despacio que frenó al llegar a la esquina y miró hacia la izquierda antes de doblar. Aseguró que no había visto a la ciclista y que, cuando estaba por girar, escuchó un grito.

La mujer, de unos 35 años y vecina del barrio Quinta 25, cayó sobre el asfalto. Personal del servicio de emergencias la revisó en el lugar y decidió trasladarla al hospital local para una revisión más detallada.

Un familiar que pasaba por el sector y se enteró de lo ocurrido contó que «estaba bien en general, consciente, aunque tenía mucho dolor en una pierna». Hasta el momento no se informó un parte médico sobre sus lesiones.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, agentes de Tránsito municipal y personal de emergencias del SIARME.

La circulación permanecía restringida a la espera del Gabinete de Criminalística, que realizará las pericias para establecer cómo ocurrió el choque. Ambos vehículos serán secuestrados. No se observaron daños materiales de consideración en el auto ni en la bicicleta.

