«Imán para el dinero»: el ritual clave de la Luna llena en Tauro para multiplicar tus ingresos

El cielo de este lunes 26 de octubre de 2026 regala una de las oportunidades energéticas más potentes del año para acomodar los números y destrabar proyectos estancados. La llegada de la Luna llena en Tauro pone bajo la lupa directa nuestra relación con el dinero, la seguridad personal y la forma en que construimos nuestra solvencia para el futuro.

Desde la astrología, Tauro es el signo de Tierra por excelencia que rige los recursos materiales, la paciencia y el disfrute. Al combinarse con un plenilunio —fase históricamente asociada a las revelaciones y balances—, el cosmos exige revisar qué áreas financieras nos dan paz y cuáles reclaman un cambio de rumbo urgente para garantizar bienestar a largo plazo.

En este escenario de alta intensidad astral, los rituales abandonan la idea de «magia pasiva» para convertirse en herramientas simbólicas que ayudan a fijar intenciones, ordenar prioridades y trazar objetivos concretos.

El ritual de abundancia: paso a paso para destrabar tu economía

Este ejercicio combina el enfoque económico con una acción concreta, conectando con la energía taurina del esfuerzo sostenido. Para ponerlo en práctica, solo necesitás tres elementos básicos que tenés en casa: una hoja de papel, una lapicera y una moneda que funcionará como amuleto.

1. Preparación y foco: Elegí un espacio tranquilo, apagá el celular y evitá distracciones. Tomate unos minutos para respirar y conectar genuinamente con lo que necesitás estabilizar.



Elegí un espacio tranquilo, apagá el celular y evitá distracciones. Tomate unos minutos para respirar y conectar genuinamente con lo que necesitás estabilizar. 2. La regla de la gratitud: Escribí tres motivos o aspectos de tu vida que ya te brinden seguridad y bienestar hoy. Pueden ser tus ingresos actuales, una red de contención o herramientas de trabajo.



Escribí tres motivos o aspectos de tu vida que ya te brinden seguridad y bienestar hoy. Pueden ser tus ingresos actuales, una red de contención o herramientas de trabajo. 3. Decreto financiero: Redactá una intención económica clara y realista para las próximas semanas. Evitá los deseos abstractos; apuntá a metas como organizar el presupuesto mensual, cancelar una deuda, ahorrar un monto fijo o buscar un nuevo ingreso.



Redactá una intención económica clara y realista para las próximas semanas. Evitá los deseos abstractos; apuntá a metas como organizar el presupuesto mensual, cancelar una deuda, ahorrar un monto fijo o buscar un nuevo ingreso. 4. Activación de la moneda: Sostené tu moneda entre las manos. Mientras la apretás, visualizá el objetivo que acabás de escribir y pensá mentalmente la estrategia que usarás para alcanzarlo. Guardala en tu billetera o mesa de luz como recordatorio físico.



Sostené tu moneda entre las manos. Mientras la apretás, visualizá el objetivo que acabás de escribir y pensá mentalmente la estrategia que usarás para alcanzarlo. Guardala en tu billetera o mesa de luz como recordatorio físico. 5. Paso a la acción: El universo exige movimiento. Cerrá el rito comprometiéndote con una tarea real para aplicar al día siguiente, como auditar los gastos de la tarjeta, mandar un currículum o apartar un fondo de ahorro.

El secreto del éxito en temporada de Tauro es que el ritual no quede únicamente en una expresión de deseo, sino que se transforme en el motor de una decisión financiera consciente.