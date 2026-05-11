El búnker de «La Reini»: Así es el nuevo hogar de Sofía Gonet que mezcla refugio streamer con tecnología futurista

Más que una mudanza, es un «reset» energético. La influencer Sofía Gonet, conocida masivamente como «La Reini», abrió las puertas de su flamante departamento: un espacio donde el minimalismo extremo convive con tecnología que parece sacada de una película de ciencia ficción.

Tras un año de alta exposición mediática por su paso por MasterChef Celebrity y su mediática separación de Homero Pettinato, la creadora digital decidió empezar de cero. «Tenía un vecino que me quería asesinar a mí y a mis perros, así que me tuve que ir para cambiar las energías», confesó con su habitual crudeza en un room tour que ya es viral.

El nuevo refugio de Sofía Gonet: minimalismo y tecnología en su hogar ideal

El detalle que paralizó las redes no fue el living, sino el baño principal. Siguiendo la tendencia de casas inteligentes que pisa fuerte este 2026, el departamento cuenta con:

Sanitarios con IA: la tapa se abre por sensor al detectar presencia.

la tapa se abre por sensor al detectar presencia. Conexión musical: el inodoro permite sincronizar listas de Spotify . «Cuatro personas pueden tener sus perfiles y te canta tus canciones favoritas», reveló su madre durante la recorrida.

el inodoro permite sincronizar listas de . «Cuatro personas pueden tener sus perfiles y te canta tus canciones favoritas», reveló su madre durante la recorrida. Diseño de spa: espejos retroiluminados, mamparas de vidrio y una iluminación tenue pensada para el confort total.

Arquitectura para el contenido: cocina «Aesthetic» y sala de Stream

El departamento no solo está diseñado para vivir, sino para producir. Gonet pensó cada rincón como un set de filmación. Todo el equipamiento (heladera, freezer y horno) está oculto tras paneles de madera para mantener una estética limpia en cámara.

Una de las habitaciones se transformará en un estudio de streaming profesional, desde donde planea realizar sus transmisiones diarias. Y el living y la cocina se fusionan en un único ambiente que potencia la luz natural, clave para la calidad de sus videos en TikTok e Instagram.

Incluso el área de servicio respeta la regla de oro del 2026: nada a la vista. El lavarropas, un modelo de doble tambor con panel digital, se oculta dentro de un mueble laqueado para no romper la armonía visual.

Pese al lujo tecnológico, la influencer mostró el lado B de cualquier mudanza. «Todavía está pelado y estamos aprendiendo a usar los manuales», bromeó mientras esperaba a su diseñadora de interiores para terminar de definir la decoración de lo que ella llama su «refugio de sanación».