Con sorpresas en la lista de convocados, River juega una «final» ante Vélez: formaciones, hora y TV

Agustín Bouzat será titular en Vélez y Enzo Pérez podría volver al once incial en el Millonario.

River, muy golpeado anímicamente tras perder 2-0 el Superclásico ante Boca y acumular ocho derrotas en los últimos diez partidos, visitará a Vélez este domingo desde las 17 en un partido decisivo.

El Millonario, cuarto en la tabla anual, necesita ganar y que Argentinos (3°) pierda ante Estudiantes para asegurarse, al menos, clasificar al repechaje de la próxima Copa Libertadores. Además, está obligado a sumar para no ceder posiciones en la Zona B: hoy se ubica sexto y, aunque mínimas, aún existen chances matemáticas de quedar afuera.

Marcelo Gallardo, luego de perder contra Boca, borró de la convocatoria a dos jugadores que solían estar siempre en la lista. También tendrá más bajas por convocatorias a la fecha FIFA, lesiones y suspensiones.

Matías Galarza Fonda fue citado por Gustavo Alfaro para la selección paraguaya y Kevin Castaño viajó con el seleccionado colombiano. Por lesión no estarán Maximiliano Meza, Facundo Colidio ni Gonzalo Montiel, quien jugó el Superclásico infiltrado y el cuerpo técnico decidió preservarlo hasta que se recupere al 100%. En defensa tampoco podrán jugar Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, ambos suspendidos por llegar a cinco amarillas ante Boca.

Por decisión del DT, ni Miguel Ángel Borja ni Paulo Díaz formarán parte de la nómina de convocados.

Estos son los convocados por Marcelo Gallardo para el partido ante Velez.

Por su parte, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto tampoco atraviesa su mejor momento: viene de perder el lunes ante Gimnasia en La Plata por 2-0 y solo ganó uno de los últimos cinco partidos. Sin embargo, ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final del Clausura. Está cuarto con 25 puntos y, si gana, podría escalar a la tercera posición si Riestra no derrota a Godoy Cruz.

En cuanto a las competencias internacionales, el Fortín está 16° en la tabla anual, afuera de todo. Su única chance de entrar a la próxima Copa Libertadores es coronandose en el Torneo Clausura.

Formaciones, hora y TV

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Agustín Bouzat; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Francisco Pizzini o Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 17

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TNT Sports