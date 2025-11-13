Gonzalo Montiel no entrenó y es duda para la «final» frente a Vélez: el probable equipo de River

Gallardo no para de tener dolores de cabeza. Luego de perder frente a Boca en La Bombonera, River se prepara para un duelo clave frente a Vélez, que definirá no solo el pase a los playoffs del Clausura, sino la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Para este duelo importantísimo, el Muñeco tendrá seis bajas por distintos motivos, como lesiones, suspensiones o convocatorias a selecciones. La lista la integran Maxi Meza, Facundo Colidio, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Kevin Castaño y Matías Galarza.

A estos futbolistas se le podría sumar Gonzalo Montiel. El lateral campeón del mundo disputó al Superclásico a pesar de no estar pleno físicamente, lo que se notó en su rendimiento, ya que no pasó tanto al ataque como suele hacerlo en el Millonario.

En el cuerpo técnico saben de la importancia del partido, pero no quieren arriesgarlo. En la práctica de este jueves, entrenó diferenciado y no realizó trabajos de pelota con el resto del plantel. La lesión que tiene el futbolista no es grave: un esguince en la rodilla demanda alrededor de dos o tres semanas de recuperación. Pero al no haber cumplido con estos tiempos, si se resintiera podría estar mucho más tiempo parado.

La decisión se tomará con el pasar de los días. Igualmente, se cree que será convocado y su evolución determinará si ingresa o no al once titular. De no ser así, su lugar lo ocupará Fabricio Bustos, que ha tenido un muy flojo nivel en los últimos partidos que participó.

Gallardo y las pocas certezas del equipo

El panorama para River es complicado, no solo en la tabla, donde no depende de si mismo para clasificarse a la Copa Libertadores. Además de este gran problema, Gallardo debe rearmar el equipo en medio de bajas y malos rendimientos.

El DT de River tiene claro que cambiará el esquema para visitar el Amalfitani. En cancha de Vélez, pondrá un 4-3-3 o 4-3-1-2. Pero no tiene muchas certezas en cuanto a nombres. En defensa, el único que se mantendría sería Lautaro Rivero, que jugaría en el sector izquierdo de la zaga central. Lo acompañaría Juan Portillo, que relegaría del once titular a Paulo Díaz, de muy bajo nivel vs. Boca.

Milton Casco será el lateral izquierdo y la duda Montiel o Bustos se definirá en los próximos días. La mitad de la cancha es el lugar con más dudas. Nacho Fernández y el juvenil Lencina pelean un puesto y Enzo Pérez regresaría al once en uno de sus últimos partidos con la camiseta riverplatense, aunque no se descarta la presencia de Cristian Jaime.

Quien parece número puesto es Galoppo, que tampoco tuvo minutos en La Boca. Arriba, Juan Fernando Quintero volverá a la titularidad y la dupla Salas-Driussi se mantendrá.