Con Thiago Almada, River confirmó la lista para la Copa Sudamericana: qué refuerzos quedaron afuera

River Plate rompió el mercado con el fichaje de Thiago Almada. El futbolista llega proveniente de Atlético de Madrid por una cifra superior a los 20 millones de dólares, viajará este domingo a Buenos Aires y fue incluido en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana.

De acuerdo con el reglamento, los clubes pueden realizar hasta cinco modificaciones en la nómina para los octavos de final del torneo continental. La dirigencia riverplatense y Eduardo Coudet decidieron que el ex Vélez ocupe uno de esos lugares, por lo que estará disponible para el partido de este miércoles ante Independiente Santa Fe en Colombia.

Además de Almada, River confirmó la inscripción de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré. El delantero colombiano finalmente le ganó la pulseada a Lucas Beltrán, quien quedó afuera de la lista junto con Mauro Arambarri, Giovanni González y Francisco Ortega.

Un detalle importante es que Marcos Acuña continúa recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho y lo más probable es que no esté a disposición para el encuentro en Bogotá. Por esa razón, la inclusión de Ortega estuvo en duda hasta último momento, aunque el «Chacho» terminó inclinándose por otras alternativas. En principio, Facundo González o Lautaro Rivero aparecen como las principales opciones para ocupar el lateral izquierdo.

Por otro lado, si River avanza a los cuartos de final podrá realizar tres cambios adicionales en la lista de buena fe. De esa manera, uno de los nueve refuerzos incorporados en este mercado quedaría sin ser inscripto en la siguiente instancia. Su rival en una eventual serie de cuartos de final saldrá del cruce entre Olimpia de Paraguay y Vasco da Gama de Brasil.