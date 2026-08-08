Quién es Facundo Moyano y cómo fue su recorrido por el mundo sindical

Facundo Moyano construyó buena parte de su trayectoria en el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), pero su vínculo con la actividad gremial atravesó distintas etapas. En algunos períodos el dirigente asumió un rol protagónico dentro del sindicato y participó de conflictos vinculados con paritarias y despidos. En otros momentos, en cambio, optó por mantenerse al margen de las principales decisiones.

El nombre de Facundo Moyano circuló estos últimos días luego de ser detenido tras un confuso episodio ocurrido con una influencer que apareció corriendo semidesnuda por las calles de Buenos Aires. En medio del escándalo, el dirigente reapareció este viernes durante la marcha de San Cayetano, donde fue consultado por los periodistas sobre la situación. “Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”, respondió.

Facundo Moyano y sus distintas etapas dentro del sindicalismo argentino

La conducta de Moyano en el sindicato generó cuestionamientos dentro de Camioneros, donde algunos dirigentes llegaron a definirlo como “un turista sindical”. “Porque a Facundo lo ves en revista Gente saliendo con una modelo, después en una negociación paritaria y al otro día en Alvarado de Mar del Plata”, relataron a Noticias Argentinas.

La referencia a Alvarado de Mar del Plata está relacionada con otra etapa de su recorrido. Facundo Moyano fue presidente del club entre 2021 y 2022, luego de reemplazar a Wenceslao Méndez, quien se encontraba de licencia. Cuando terminó ese mandato, decidió no continuar al frente de la institución.

Después de ese período, concentró su actividad en el SUTPA y estrechó su vínculo político y sindical con su hermano Pablo Moyano. En noviembre de 2021, Pablo había sido elegido como uno de los integrantes del triunvirato que conducía la CGT, y Facundo acompañó sus primeros pasos dentro de la central obrera.

El quiebre entre Facundo y Pablo Moyano por la estrategia sindical

Uno de los primeros actos públicos de Pablo Moyano como cosecretario de la CGT contó con la presencia de Facundo y del entonces diputado y candidato a gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. La relación entre los hermanos, sin embargo, se deterioró con el paso de los meses.

Facundo comenzó a cuestionar la intransigencia de Pablo y su acercamiento a Máximo Kirchner. Según reconstruyó Noticias Argentinas, llegó a decir sobre esa relación: “Lo está manejando Cristina con control remoto”.

También criticó una de las acciones de Pablo Moyano al frente de Camioneros, cuando el sindicato recorrió supermercados para controlar stocks y precios. Desde el entorno de su hermano respondieron con cuestionamientos hacia su desempeño en el gremio de los peajes.

En enero de 2024, durante el primer paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei, Facundo volvió a marcar diferencias con la conducción de la central. La respuesta de Pablo fue contundente: «Yo de la farándula no opino».