Las últimas apariciones de Jorge Messi antes de su muerte

Este sábado se confirmó la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años, luego de atravesar una larga enfermedad. Empresario, representante y administrador de la carrera del capitán de la Selección argentina, había reducido sus apariciones públicas en los últimos meses debido a su delicado estado de salud.

Jorge Messi: los últimos meses del padre de Lionel

Según detalló La Nación, su última presencia pública en Rosario había sido el 28 de marzo, cuando asistió al estadio Gabino Sosa para acompañar a Leones FC, el club de la familia que preside Matías Messi. Esa tarde, el equipo venció 1-0 a Central Córdoba, en el primer enfrentamiento entre ambos por torneos de AFA desde el ingreso de Leones FC a la Primera C.

Poco afecto a las cámaras, Jorge Messi habló brevemente con el diario La Capital y destacó la importancia del partido para el proyecto familiar: “Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto”.

Su última aparición pública junto a Lionel había ocurrido el 8 de noviembre de 2025, durante un partido entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS. Desde un palco, Jorge y Celia Cuccittini observaron el encuentro en el que su hijo marcó dos goles en la victoria 4-0. Al finalizar, Lionel lanzó su camiseta hacia el palco y protagonizó un emotivo momento con sus padres.

En junio pasado, tras el debut de Argentina en el Mundial 2026, circularon versiones sobre el agravamiento de su salud. La familia desmintió entonces su fallecimiento y confirmó que permanecía bajo tratamiento médico.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.