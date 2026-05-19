Con un equipo alternativo, River recibe a Bragantino para asegurar su boleto a octavos: formaciones, hora y TV

Con la mente puesta en la final del Apertura ante Belgrano, River recibe este miércoles a Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario irá con un equipo alternativo en busca del triunfo que le asegure su pase a octavos de final. El encuentro comienza a las 21.30 en el Monumental y será dirigido por Gustavo Tejera.

El conjunto de Eduardo Coudet se metió en la definición del torneo Apertura tras quedarse con un cruce picante ante Rosario Central. En la antesala del partido por el título en Córdoba, el Millo va por el pase a octavos en el torneo continental.

El cuadro de Núñez llega en primer lugar del Grupo H con diez puntos que le dan una ventaja de cuatro frente a sus dos más cercanos seguidores, lo que significa que incluso en caso de perder el encuentro, conservará la cima y dependerá de sí mismo para liderar el grupo en la última fecha.

Si empata, asegurará la clasificación a playoffs, y en caso de obtener los tres puntos, sacará su boleto a octavos. Con las bajas de Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, Coudet dispondrá un once alternativo, con el regreso de Franco Armani bajo los tres palos.

Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González conformarían la línea de cuatro. En tanto, Juanfer Quintero y Giuliano Galoppo serían los volantes, acompañados por Lucas Silva o por Kevin Castaño.

En tano, Maximiliano Meza también sería de la partida y conformaría el ataque junto a Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Las probables formaciones de River y Bragantino por la Copa Sudamericana

River Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Árbitro: Gustavo Tejera

Hora: 21.30

TV: DSports

Estadio: Monumental