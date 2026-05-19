Dibu Martínez va por un título histórico con Aston Villa en la final de la Europa League ante Friburgo

Dibu Martínez, en la práctica del lunes en el Tupras Stadium, en la antesala de la gran final. (Foto: AP)

Aston Villa buscará volver a tocar la gloria en Europa después de más de cuatro décadas. Este martes, desde las 16, el conjunto inglés enfrentará a Friburgo por la final de la UEFA Europa League, que se disputará en el Tupras Stadium, en Estambul, Turquía.

Los Villanos no levantan un título internacional desde 1982, cuando derrotaron a Bayern Munich en la final de la Copa de Europa y luego a Barcelona en la Supercopa de Europa.

Además de Dibu Martínez, Emiliano Buendía también será titular esta tarde. El volante fue una de las figuras en las semifinales ante Nottingham Forest, donde convirtió un gol de penal y dio una asistencia para revertir la serie y avanzar con un global de 4-1. Además, Lionel Scaloni lo sigue de cerca para la convocatoria mundialista.

Emiliano Buendía fue figura en las semifinales ante Nottingham Forest. (Foto: Archivo – AP)

«Comparando con las finales con Argentina, la comparo con la primera Copa América en Brasil. Es la primera final con Aston Villa, el club hace 45 años que no sale campeón», aseguró el arquero argentino en diálogo con ESPN.

«Cuando jugamos con Argentina recibía mensajes, de los más jóvenes, de ‘nunca vi a Argentina campeón’, y ahora son los mismos mensajes que recibo de los hinchas de Aston Villa. Hace 45 años que no llegaba a una final europea, esperemos darle una alegría a la gente», agregó.

El Dibu está atravesando su sexta temporada en Aston Villa. Arribó a mediados de 2020 y aún no ha podido levantar ningún trofeo allí. El año pasado estuvo cerca de marcharse y este martes podría consagrarse definitivamente en el club inglés.

Por su parte, Friburgo dio vuelta la serie ante SC Braga en las semis y avanzó con un global de 4-3. El conjunto alemán marcha séptimo en la Bundesliga y buscará conquistar el primer título internacional de su historia.

Formaciones probables, hora y TV

Aston Villa: Dibu Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa, Lucas Digne; Lamare Bogarde, Youri Tielemans, Emiliano Buendía; Morgan Rogers, John McGinn, Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Friburgo: Noah Atubolu; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu; Nicolas Hofler, Max Eggestein, Jan-Niklas Beste; Johan Manzambi, Vincenzo Grifo, Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.



Hora: 16:00.

TV: ESPN

Árbitro: François Letexier.