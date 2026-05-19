Golazo y asistencia de Enzo Fernández: Chelsea le ganó 2-1 al Tottenham de Cuti Romero

Chelsea venció 2-1 a Tottenham en Stamford Bridge con un golazo y una asistencia de Enzo Fernández en la fecha 37 de la Premier League y complica al equipo de Cristian Romero con el descenso.

Cuti, habitual capitán de los Spurs, no juega el partido por lesión y se encuentra en Argentina: el domingo presenciará la final entre Belgrano, club del cual es hincha, y River.

🤯🇦🇷 EL GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ.



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El volante argentino abrió el marcador con un remate de media distancia que el arquero Antonín Kinsky no estuvo ni cerca de poder desviar. Fue el décimo tanto del campeón del mundo en la actual edición de la liga.

A la media hora de juego, Enzo volvió a avisar con un disparo que se estrelló en el palo y en la segunda mitad cambió de rol: recibió un centro al segundo palo y asistió con un toque certero a Andrey Santos para que amplíe la ventaja a 2-0.

Richarlison, a falta 15 minutos, descontó para Tottenham, que se ubica dos puntos por encima de West Ham, último equipo que perdería la categoría en este momento.

La Premier League finalizará el fin de semana: los Spurs recibirán a Everton y los Hammers harán lo propio frente a Leeds.

Arsenal se consagró campeón después de 22 años en la Premier League

Por su parte, Arsenal gritó campeón sin jugar: Manchester City empató 1-1 este martes frente a Bournemouth y se despidió de la lucha por el título de la Premier League, que vuelve a quedar en manos de los Gunners luego de 22 años de sequía.

El equipo de Pep Guardiola, quien dejaría el club tras el cierre de la temporada, estaba obligado a ganar para llegar a la última jornada dos puntos por debajo del conjunto de Londres y soñar con la épica.

Sin embargo, los cerezas dieron una nueva muestra del gran momento que atraviesan -no pierden desde el 10 de enero- e igualaron como locales con gol de Eli Kroupi en el cierre del primer tiempo.

Erling Haaland, a los 94 minutos, le puso suspenso a la definición, pero no le alcanzó a los Ciudadanos.

Arsenal se consagró campeón a falta de un fecha y con 82 puntos producto de 25 victorias, 7 empates y 5 derrotas. Además, 69 tantos a favor y sólo 26 en contra.