Con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez, Atlético de Madrid le ganó 2-0 a Barcelona por los cuartos de la Champions

Julián marcó un gol inolvidable, puso en ventaja al Atleti y festejó en el Camp Nou. (AFP)

Atlético de Madrid logró un triunfazo de visitante ante Barcelona por los cuartos de final de la Champions League. En el Camp Nou, el equipo de Diego Simeone ganó 2-0 con tantos de Julián Álvarez y Alexander Sørloth.

El partido comenzó vibrante, de ida y vuelta, con situaciones para ambos equipos. Julián Álvarez y Ademola Lookman tuvieron las más claras para el conjunto visitante en los primeros minutos, mientras que Lamine Yamal fue el más desequilibrante en el local.

De hecho, Yamal asistió a Marcus Rashford a los 18 minutos del primer tiempo para que el delantero inglés definiera debajo del arco. Sin embargo, el gol fue anulado por offside del español.

Cuando el partido había bajado en intensidad, Giuliano Simeone recibió un pase en profundidad del propio Julián y fue derribado por Pau Cubarsí. En primera instancia, el árbitro mostró tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR corrigió la decisión y expulsó al defensor, ya que el argentino quedaba mano a mano con el arquero Joan García.

De esa infracción nació el gol del Atleti. Julián se hizo cargo del tiro libre y marcó un golazo: la acarició por encima de la barrera y la clavó en el ángulo para establecer el 1-0 antes del descanso.

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!



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El Atleti amplió la ventaja en el complemento

En el segundo tiempo, Hansi Flick metió mano para reordenar al equipo tras la expulsión y, de manera sorpresiva, sacó a Pedri para el ingreso de Gavi. Además, reemplazó a Robert Lewandowski por Fermín López.

A los 7 minutos, Rashford tuvo un tiro libre desde una zona similar a la que había aprovechado la «Araña». Sin embargo, el inglés remató al primer palo: Juan Musso llegó a desviarla y la pelota pegó en el travesaño antes de salir por la línea de fondo.

El conjunto colchonero resistió los embates del equipo local y golpeó a los 25 minutos: Matteo Ruggeri llegó hasta el fondo y tiró un preciso centro para Alexander Sørloth, que, de volea, marcó el 2-0 definitivo.

¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA.



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Musso fue fundamental para sostener la ventaja del Atlético de Madrid, con múltiples atajadas clave a lo largo del partido. Todos los argentinos sumaron minutos: Álvarez, Simeone, Nahuel Molina y el propio arquero desde el arranque; mientras que Nicolás González y Thiago Almada ingresaron en el complemento. La serie continuará el próximo martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano.

París Saint-Germain le hizo precio Liverpool

En el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain derrotó 2-0 a Liverpool en el complemento, con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Alexis Mac allister fue titular y disputó todo el encuentro.

El equipo local dominó el encuentro desde el inicio ante un Liverpool que apostó a defender en bloque bajo y salir de contra. El primer tanto llegó a los 11 minutos del primer tiempo: Doué remató desde el borde del área, la pelota se desvió levemente en Ryan Gravenberch y se le metió por arriba a Giorgi Mamardashvili.

El segundo grito de gol fue a los 20 minutos del complemento: luego de una gran jugada colectiva, João Neves habilitó al georgiano Kvaratskhelia, que recibió dentro del área, gambeteó al arquero y definió con tranquilidad para el 2-0 definitivo.

¡¡SANGRE FRÍA PARA KHVICHA!! Kvaratskhelia no se puso nervioso, engañó a Mamardashvili con un regate dentro del área y anotó un GOLAZO para el 2-0 de PSG vs. Liverpool.



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Los dirigidos por Luis Enrique tuvieron varias chances para ampliar la ventaja, pero perdonaron a los Reds, que no patearon al arco en todo el partido. La revancha será el próximo martes 14 de abril en Inglaterra, y Liverpool sabe que, si quiere avanzar a las semifinales, deberá mostrar una imagen muy superior a la de este miércoles.