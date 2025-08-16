Un River Plate alternativo recibe a Godoy Cruz por el Torneo Clausura: hora, TV, formaciones

Este domingo, River recibirá a Godoy Cruz de Mendoza en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Para el encuentro, Marcelo Gallardo planea un once alternativo para enfrentar al Tomba. Ambos elencos tienen como prioridad la vuelta de sus cruces internacionales.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, a partir de las 18:30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino y la transmisión de TNT Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 con Libertad de Paraguay en el partido de ida de la Copa Libertadores, mientras que el conjunto de Walter Ribonetto cayó 2-1 ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Para el duelo en el Monumental, Franco Armani estaría bajo los tres palos, aunque no se descarta la aparición de Jeremías Ledesma. La gran incógnita del Muñeco está en la defensa. Por el momento, la única certeza es que Lautaro Rivero será uno de los centrales, mientras que su acompañante saldrá de Paulo Díaz o Sebastián Boselli. El uruguayo es el que más se perfila para entrar al once.

En lo que respecta a los laterales, Gallardo haría descansar tanto a Gonzalo Montiel como a Marcos Acuña. Todo indica que Fabricio Bustos estará en la banda derecha, mientras que Milton Casco ocupará el andarivel izquierdo.

En el mediocampo también habría novedades. Juan Portillo podría tener su debut con la Banda y estaría acompañado de Giuliano Galoppo. El dueño del último lugar sería Kevin Castaño, quien debido a sus malas actuaciones en el último tiempo, podría ir al banco de suplentes en el duelo copero ante los paraguayos.

En el ataque también hay dudas. Ignacio Fernández y Juan Cruz Meza se disputan un puesto en la ofensiva. El centrodelantero tampoco está definido, pero lo más probable es que sea Miguel Borja.

Sin embargo, no hay que descartar la chance de que Sebastián Driussi aparezca en el once para que llegue con rodaje al encuentro del jueves. Por otro lado, Juan Fernando Quintero tiene muchas chances de jugar su primer partido como titular desde su regreso al Millonario, aunque es duda con Santiago Lencina.

Por su parte, el equipo de Walter Ribonetto viene de perder 2-1 con Atlético Mineiro de Brasil, el pasado jueves en condición de visitante, en el Arena MRV por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pensando en la vuelta del certamen, Godoy Cruz planea cuatro cambios. Juan Morán ingresaría por Andrés Meli, Bruno Leyes lo hará por Guillermo Pol Fernández, el paraguayo Kevin Parzajuk reemplazará a Santino Andino y el chileno Bastian Yáñez ocupará el lugar de Agustín Auzmendi.

Torneo Clausura: la formación probable de River Plate para enfrentar a Godoy Cruz

Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o JuanPortillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.

Torneo Clausura: la formación probable de Godoy Cruz para enfrentar a River Plate

Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.