La sorpresiva decisión de Miguel Ángel Russo para la visita de Boca a Independiente Rivadavia

Este domingo, Boca visitará a Independiente Rivadavia, desde las 20.30 en Mendoza con el objetivo de reencontrarse con el triunfo en el Torneo Clausura. Para este compromiso, Miguel Ángel Russo sorprendió a todos con una decisión.

El entrenador decidió que todos los jugadores disponibles viajen a Mendoza y formen parte de la delegación. Sin embargo, hubo tres ausencias significativas, la de Marcelo Saracchi, Cristian Lema y Sergio Romero.

La delegación xeneize cuenta con tres arqueros, nueve defensores, doce mediocampistas y seis delanteros. Entre ellos aparecen varios nombres que no estaban en consideración en las últimas convocatorias y generó sorpresa en el mundo Boca.

En la previa al viaje, el plantel se entrenó en la Bombonera y luego emprendió rumbo a Mendoza. Otro punto destacado será la presencia de hinchas visitantes. Tanto la AFA como Independiente Rivadavia autorizaron el ingreso de los simpatizantes xeneizes, que ocuparán un sector del estadio Bautista Gargantini.

Con este panorama, Boca intentará sumar de a tres para dejar atrás los malos resultados, recuperar confianza y encaminarse tanto en el Clausura como en la Tabla Anual con la mira puesta en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El once que planea Russo para la visita de Boca Juniors a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura

Pensando en el duelo ante Independiente Rivadavia, Russo planea el ingreso de Nicolás Figal al once titular. En la primera fecha ante Argentinos Juniors, el exIndependiente protegió una pelota en el banderín del córner y en el rechazo sintió un dolor en el gemelo derecho, en la cicatriz de un viejo desgarro. Desde entonces, por esta lesión, no sumó minutos.

Ante Independiente Rivadavia, Figal compartirá zaga con Marco Pellegrino, mientras que Russo analiza a Ayrton Costa como una variante en el lateral izquierdo.

La gran novedad en el mediocampo es la titularidad de Rodrigo Battaglia, quien formará pareja con Leandro Paredes. El exAtlético Mineiro, que ante Racing se desempeñó como zaguero junto a Pellegrino, le ganó la pulseada a Milton Delgado.

El esquema 4-4-2 que Russo utilizaría se completa con Brian Aguirre por el carril derecho y Alan Velasco por el izquierdo, mientras que la delantera estará a cargo de Edinson Cavani y Miguel Merentiel.