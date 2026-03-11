Confirmado: Irán no jugará el Mundial por la guerra con Estados Unidos

La situación entre Estados Unidos e Irán está en su momento de mayor tensión y ataques bélicos. En este contexto, y a tres meses del inicio del Mundial de fútbol 2026, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró que la Selección de su país no está en condiciones de disputar la Copa del Mundo.

En declaraciones al medio local iribnews, Donyamali expresó: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no están dadas las condiciones para que podamos participar de la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera“, completó.

El seleccionado iraní estaba pactado a enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en el grupo G de la competencia, y sus tres partidos se iban a disputar en tierras estadounidenses, con dos encuentros en Los Ángeles y el restante, en Seattle.

Donald Trump permitía la participación de Irán

Gianni Infantino reveló las conversaciones que mantuvo con Donald Trump, presidente estadounidense, sobre la participación del seleccionado del país asiático en el Mundial que comenzará en junio. “Hablamos de la situación en Irán. Trump reiteró que la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo“, manifestó el dirigente que cumplió una década al frente del ente rector del fútbol mundial.

El presidente de Estados Unidos utilizo su cuenta de Instagram y detalló: «Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca, y agradezco sinceramente al Presidente de los Estados Unidos por su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo“, agregó desde su cuenta de Instagram.

La sanción que podría caerle a Irán

En caso de que Irán se baje del Mundial 2026 o algo por el estilo suceda, la FIFA tiene algunos artículos en su reglamento en los que explican el proceder. Más específicamente el 6.2 y en él FIFA se reserva la posibilidad de reemplazar una baja por otro seleccionado.

“El Consejo de la FIFA o el comité correspondiente podrá decidir, en particular, sustituir a la asociación en cuestión por otra asociación“, destaca en la parte final dicho artículo. Allí también se estipulan sanciones económicas de entre 250 mil y 500 francos suizos, así como sanciones disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de la Asociación Miembro Participante.