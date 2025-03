Confirmado: la Liga Confluencia no tendrá competencia femenina

Tras semanas de incertidumbre, se confirmó que el torneo femenino de la Liga Deportiva Confluencia no se disputará al menos durante el primer semestre de este año. La falta de equipos participantes fue determinante en la decisión.

Desde su inicio, en 2019, el certamen se desarrolló initerrupidamente con la excepción del año en que fue suspendido por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en esta edición, no habrá debido a la poca cantidad de clubes participantes.

Según pudo averiguar este medio, solo cinco equipos ratificaron su participación, sin embargo, los únicos clubes que presentaron la nota formal fueron San Martín de Cipolletti, Alto Valle y Círculo Italiano.

Tras la reunión semanal de delegados, fuentes que estuvieron presentes detallaron que no hubo acompañamiento por parte de los 22 clubes que componen la liga. «Si hubieran 6 o 7 no lo suspendemos. Se planteó de jugar todos los partidos en un solo lugar, pero no hay compromiso por parte de los clubes», explicaron

Entre los clubes que apostaron a la rama femenina del fútbol, se encuentra San Martín, último campeón. En dialogo con este medio, Luis Flores, presidente de la entidad había confirmado que el León está invitado a participar de Lifune. Sin embargo, la prioridad fue participar de la Liga Deportiva Confluencia.

Luego de la confirmación de la ausencia del torneo, el titular de la entidad aseguró a Diario RÍO NEGRO, que tomarán una decisión en conjunto con las integrantes del fútbol femenino de San Martín.