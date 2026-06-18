Confirmado: Neymar es baja en Brasil para el partido ante Haití por el Mundial 2026

Brasil sufrió una baja importante de cara a su segundo compromiso en el Mundial 2026. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar no jugará ante Haití este viernes y que tampoco viajará a Filadelfia.

La ausencia del astro brasileño fue comunicada oficialmente por la entidad, que explicó que el futbolista permanecerá en Nueva Jersey para completar la etapa final de su recuperación física.

“Neymar se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y del CT de Columbia Park”, informó la CBF.

De esta manera, el delantero se perderá el duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos y su presencia en los próximos compromisos de la Verdeamarela quedará sujeta a la evolución que presente en los próximos días.

Luego del empate ante Marruecos en el debut, la Canarinha querrá asegurar su condición de favorita ante los haitianos y encaminar la clasificación a la siguiente ronda de la cita mundial.