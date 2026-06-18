La prensa fulminó a Portugal y a Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial: «Así no se puede»

Cristiano Ronaldo, uno de los apuntados tras el empate de Portugal ante RD del Congo.

La prensa Portugal fue crítica tras el empate 1-1 ante RD Congo en el debut del Mundial 2026. Los principales diarios del país coincidieron en señalar el bajo nivel del equipo dirigido por Roberto Martínez y apuntaron tanto al funcionamiento colectivo como a la actuación de Cristiano Ronaldo.

“Así no se puede” fue el título elegido por el diario A Bola para resumir lo que calificó como una “pobre actuación” de la selección portuguesa. La portada estuvo acompañada por una imagen de Cristiano Ronaldo con gesto de frustración y un análisis que sintetizó el desempeño del equipo con una frase contundente: «Mucho juego, pocas ocasiones y errores.»

El medio también puso el foco en el capitán portugués, que disputa el sexto Mundial de su carrera. Según destacó, Ronaldo jugó los 90 minutos y desperdició dos oportunidades de gol de manera poco habitual para un futbolista de su jerarquía.

En la misma línea se expresó el periódico Record, que llevó a su portada el mensaje: «Así no va a funcionar, Portugal». Junto a una fotografía de los jugadores visiblemente decepcionados tras el empate, el diario remarcó que la selección deberá elevar considerablemente su nivel si pretende pelear por el título mundial.

Por su parte, O Jogo eligió una imagen exclusiva de Cristiano Ronaldo y tituló “Balón afuera”, al tiempo que describió el estreno mundialista como una “decepción” marcada por la floja actuación de “CR7 y compañía”.

Las críticas también llegaron desde la prensa generalista. Correio da Manhã, el diario de mayor circulación del país y uno de cuyos propietarios es el propio Cristiano Ronaldo, utilizó una referencia a la histórica frase de la carrera espacial para resumir la situación: “Houston, tenemos varios problemas”, en alusión a la ciudad estadounidense donde se disputó el encuentro.

Portugal arrancó con los ánimos en alza con un gol de João Neves a los seis minutos. Sin embargo, RD del Congo reaccionó antes del descanso y alcanzó la igualdad gracias a Yoane Wissa.

Tras el inesperado tropiezo en el estreno, el conjunto de Roberto Martínez buscará recuperarse el próximo 23 de junio frente a Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo K, que tiene a Colombia como líder.

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras empate de Portugal con RD Congo

A través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo escribió un breve mensaje: «No era el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de haber terminado. Cabeza en alto y enfoque en el próximo partido.»

Con esas palabras, el delantero de 41 años dejó en claro que el equipo ya piensa en el siguiente compromiso, clave para mantener intactas sus chances de avanzar a los octavos de final.

Con información de ESPN