Ilusión en Brasil: Neymar se entrenó con pelota y se espera que llegue al duelo ante Escocia

Una buena señal para Carlo Ancelotti y la Selección de Brasil: Neymar Jr. volvió a entrenarse con pelota y a la par de sus compañeros por primera vez desde su llegada a la concentración mundialista. «¿Me extrañaron?», expresó ante la prensa.

Desde su incorporación al combinado carioca, apenas había realizado tareas livianas y difereniadas, como consecuencia de la lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha que acarrea desde su último partido con el Santos, el 17 de mayo pasado.

Pero este miércoles, el delantero de 34 años participó en campo junto a sus compañeros del entrenamiento matutino, con vistas al dueño entre Brasil y Haití, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial 2026.

O segundo desafio na Copa do Mundo é logo ali! Seguimos focados na preparação. 🇧🇷💛#BateNoPeito



📸 Rafael Ribeiro e Nelson Terme/CBF pic.twitter.com/595HzGZxow — brasil (@CBF_Futebol) June 17, 2026

Luego del empate ante Marruecos en el debut, la Canarinha querrá asegurar su condición de favorita ante los haitianos y encaminar la clasificación a la siguiente ronda de la cita mundial.

En el cuerpo técnico manejan su evolución con cautela, sin presiones. La intención es evitar riesgos y dosificar cargas, aunque el delantero está casi apto para ser una opción en la plantilla.

Será prácticamente imposible que Neymar pueda estar a disposición el próximo viernes, pero la evolución evidenciada y la buena respuesta del delantero hoy en los ensayos, ilusionan con que pueda sumar minutos ante Escocia.