Roca ya vive la pasión del TC2000 en el Autódromo Parque

A falta de tres competencias, Matías Rossi cuenta con una importante ventaja en la cima de la tabla.

La 10º fecha del Campeonato de TC2000 ya se vive a lo largo del fin de semana en General Roca, con todo su colorido y la presencia de pilotos destacados y un buen marco de público. Este viernes se realizó el lanzamiento oficial de la prueba en un evento donde estuvieron presentes Matías Rossi (Toyota), puntero del certamen de TC2000, Gabriel Ponce de León (Toyota), el reginense Facundo Aldrighetti (Honda), Lucas Carabajal (VW Nivus), el Director Deportivo de la categoría Gabriel Furlán, Goyo Martínez (AVGR) y Alejandro Levy (Tango Motorsports).

En la conferencia de prensa, Matías Rossi, puntero del TC2000 destacó la importancia que tendrá la competencia en Roca para lo que viene. “El campeonato está abierto, la diferencia no es tan grande y esperamos llegar a fin de año con chances”, expresó Rossi.

“Largar bien es un fundamental y el objetivo es poder estirar la diferencia con Vivian en el torneo”, aseguró El Granadero.

Por su parte, Gabriel Ponce de León, cuarto en el certamen, dejó en claro que buscará dar lo mejor en un circuito que conoce ampliamente. “La clasificación va a ser importante para pelear arriba y el auto viene funcionando bien”, dijo el piloto del Corsi Sport.

Con respecto al circuito el titular de la Asociación Volantes de General Roca, Goyo Martínez, destacó las tareas que se llevaron a cabo para ser el anfitrión de una de las principales categorías del automovilismo nacional.

“El circuito está en buenas condiciones. Se hicieron trabajos de reacondicionamiento después de las lluvias que tuvimos hasta la semana pasada. Los distintos accesos están listos para recibir al público y los estacionamientos delimitados en distintos sectores”, afirmó Goyo Martínez en la presentación.

A su turno, Diego Levy, titular de Tango Motorsports afirmó que “en Roca siempre nos reciben de la mejor manera y nos tratan bien. Nos sentimos en casa y el automovilismo se vive con pasión acá también. Es un circuito histórico para la categoría y seguramente vamos a tener un gran espectáculo”, destacó.

En cuanto a los valores de las entradas, a partir de hoy se pueden adquirir en el ingreso al autódromo a 35.000 pesos las generales y $50.000 el acceso a boxes.