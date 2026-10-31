El sorpresivo voto de Lionel Messi en el premio Kopa del Balón de Oro

En las últimas horas, se conocieron los votos de Lionel Messi para el trofeo Kopa, el premio al mejor jugador joven de la temporada, y uno de sus elegidos llamó la atención de todos.

En primer lugar, eligió a Lamine Yamal, ganador de la categoría por tercer año consecutivo. Luego, escogió a Pau Cubarsí, y por último se quedó con el argelino Ibrahim Maza. A cada uno se le otorgó cinco, tres y un punto, respectivamente.

El argelino es una de las mayores promesas del futbol africano.

La distinción tuvo la participación de la Pulga, ya que los jurados que votan son los ganadores del Balón de Oro. Lo más llamativo es que ninguno de los 26 ex jugadores que emitieron su sufragio no votaron por el africano.

Gracias a la elección de la leyenda argentina, finalizó noveno en la clasificación de un premio destinado a reconocer al mejor jugador menor de 21 años al 31 de julio de 2026.

La temporada de Maza en el Bayer Leverkusen y su participación con Argelia en el Mundial de 2026 le permitieron integrar el grupo de diez candidatos al premio. El mediocampista acumula tres goles y tres asistencias en 11 partidos con el conjunto alemán en lo que va de la temporada.

Los puntajes finales del Balón de Oro 2026

El diario L’Équipe dio a conocer cuántos votos recibió cada jugador que quedó ubicado en el top 10 del Balón de Oro 2026, donde Harry Kane fue el ganador en la gala del pasado lunes realizada en Londres.

El ingles se quedó con el premio con un total de 1.055 puntos y solo aventajó a Kylian Mbappe por 28 unidades, la menor distancia de la historia del galardón entre el 1° y el 2°. El podio lo completó Lamine Yamal, que quedó lejos con 881 puntos.

Lionel Messi quedó 5° con un total de 612 unidades. Además, La Pulga fue elegido como el mejor del mundo por seis países: quedó por detrás de Rodri: el futbolista español terminó en la 4° posición con 726 puntos.