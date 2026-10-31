El insólito penal y expulsión de Lisandro Martínez en una nueva derrota de Manchester United

El Manchester United atraviesa una fuerte crisis deportiva y hoy volvió a sumar una nueva derrota. Quien no es ajeno a este mal momento es Lisandro Martínez. El futbolista de la Selección Argentina jugó un partido para el olvido en la caída 2-0 ante Chelsea por la 9° fecha de la Premier League.

El defensor de los Red Devils cometió un infantil penal a los 63 minutos, que además le costó segunda amarilla y roja para el futbolista de 28 años. Tras un córner, Licha fue a marcar bruscamente a Fofana y nunca disputó la pelota.

Luego de una revisión en el VAR, el árbitro pitó la pena máxima y expulsó al central. Posteriormente, Cole Palmer cambió el penal por gol, para cerrar el resultado de un partido que tuvo minutos del Colo Barco: el ex Boca ingresó a los 87 minutos.

El equipo de Michael Carrick ya perdía por el gol de Morgan Rogers en el arranque del segundo tiempo. Luego de una gran jugada individual, el inglés definió de emboquillada tras la salida del arquero Lammens.

Es la cuarta derrota del United en los últimos cinco encuentros, contando Premier League y Champions. Solo ganó un partido en esta temporada de liga y está 16° con 7 puntos, a una unidad de la zona de descenso.

Esta mala actuación de Martínez llega en un momento donde hay varios rumores de salida en el próximo mercado de pases. Según el medio deportivo Sport, el jugador está en el radar de Barcelona y Atlético de Madrid.

El ex Defensa y Justicia tiene contrato hasta mediados de 2027 y no hay ninguna propuesta de renovación. Además, en las últimas semanas dio fuertes declaraciones contra la dirigencia por la falta de refuerzos y sería uno de los apuntados para emigrar a principio del próximo año.