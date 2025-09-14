Conmoción en el boxeo: murió Ricky Hatton, el campeón que peleó con el neuquino Aldo Ríos

El mundo del boxeo quedó conmocionado por la muerte de Ricky Hatton, quien fue hallado sin vida en su residencia de Manchester a los 46 años. El excampeón mundial, conocido como The Hitman, había anunciado recientemente su intención de regresar al ring, lo que reforzaba su condición de ídolo histórico del pugilismo.

Las autoridades locales confirman que no hay indicios de un acto criminal, mientras familiares, fanáticos y colegas rinden homenaje a su trayectoria. Cuando promediaba la carrera profesional, el inglés noqueó al neuquino Aldo Galán Ríos, en una pelea que se celebró el 27 de septiembre de 2003.

Hatton y Ríos, en septiembre de 2003.

“Muerte sospechosa”

La Policía de Greater Manchester informa que encontró un cuerpo en una vivienda de Gee Cross durante la mañana del domingo. En un comunicado oficial se aclara: “La muerte no está siendo tratada como sospechosa”, lo que calma la inquietud en la zona, pero no reduce el impacto del anuncio.

Hicky Hatton es recordado por haber conquistado campeonatos mundiales en peso súper ligero y wélter, además de recibir numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Su valentía sobre el ring y la lealtad de su público lo convirtieron en uno de los máximos referentes del boxeo británico.

Hace apenas unos meses, anunciaba su regreso a los cuadriláteros en un combate que prometía ser un gran acontecimiento deportivo, pero su muerte interrumpe de manera abrupta ese esperado retorno. A lo largo de su carrera, Ricky Hatton habló abiertamente de sus dificultades con la salud mental y la adicción a las drogas, aunque también mostró una notable capacidad de superación que inspiró a generaciones de boxeadores y fanáticos.

La pelea con Aldo Galán Ríos

Aldo Ríos, el boxeador más talentoso del boxeo neuquino, tuvo su chance ante Hatton. La pelea fue en el MEN Arena de Manchester, el 27 de septiembre de 2003 y el local no le dio chances al Galán de Centenario, que subió una categoría para poder tener esta gran oportunidad.

No va más. Hatton noqueó a Aldo en el noveno. (Archivo AP)

Hatton derribó a Ríos en el primer asalto y a partir de ahí dominó a voluntad, volvió a tirarlo en el noveno y ahí llegó la definición. Este fue el primer nocaut sufrido en la carrera de Ríos, que llegó a ese combate con un palmarés de 35 victorias y sólo 2 derrotas.