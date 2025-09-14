El fin de una era en el boxeo: Crawford derrotó a Canelo Álvarez y le arrebató los cuatro títulos

El boxeo mundial tuvo una de esas veladas que quedarán en la memoria para siempre. Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador en unificar los títulos de tres divisiones diferentes, tras imponerse, por decisión unánime, a Saúl Canelo Álvarez, y apoderarse de los cetros de los supermedianos. Ante una multitud récord de 70.482 espectadores, dos jueces vieron ganar al nuevo monarca por 115-113, mientras que el tercero dio 116-112.

Momento cumbre. Terence es consagrado como el mejor supermediano. (AP)

Crawford, quien subió dos categorías, se arrodilló antes de que se anunciara la decisión y lloró después de ser declarado ganador. El púgil de 37 años, originario de Omaha, Nebraska, elevó su récord inmaculado a 43 victorias, 31 de ellas por la vía rápida.

Crawford se supo ganador desde que comenzó la segunda parte del combate. (AP)

Terence se sobrepuso a una multitud que apoyó mayoritariamente al Canelo, si bien hubo cánticos de Crawford en los últimos asaltos del combate. Y los numerosos seguidores del mexicano ni siquiera intentaron acallarlos con abucheos. Álvarez (63-3-2, con 39 KO), de 35 años, no sufriría una derrota desde el 7 de mayo de 2022, cuando Dimitri Bivol lo doblegó por decisión unánime.

La variedad de golpes de Crawford fue clave en el combate. Canelo nunca le encontró la vuelta. (AP)

Lujoso escenario y pelea récord

Esta pelea ya se comparaba con algunas de las más grandes en la rica historia de Las Vegas mucho antes de que los contendientes chocaran los guantes. El escenario del Allegiant Stadium distinguió al combate porque fue el primer enfrentamiento boxístico en este recinto.

El mexicano, desbordado, ante el dominio del nuevo campeón. (AP)

Nunca estuvo en duda que caería en esta noche el récord de asistencia para una pelea en la Ciudad del Pecado y es que la cifra anterior era muy mucho más baja: 29.214 espectadores que atestiguaron en 1982 el nocaut propinado en el 13º asalto del campeón pesado Larry Holmes a Gerry Cooney, en un estadio al aire libre construido para el Caesars Palace.

Terence, el dueño de todos los títulos supermedianos.

Había muchas celebridades en las graduadas, incluidos los miembros del Salón de la Fama del boxeo, Mike Tyson, Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Thomas Hearns y Julio César Chávez. Estuvieron también ahí los actores Sofía Vergara, Michael J. Fox y Charlize Theron; los comediantes Dave Chappelle y Tracy Morgan, y la personalidad de ESPN Stephen A. Smith —quien recibió abucheos.

Charlize Theron, una de las tantas famosas presentes en la Ciudad del Pecado. (AP)

El impacto de la pelea y el dominio de Crawford

El impacto de esta pelea fue más allá de Las Vegas. Debido a que fue transmitida por Netflix en lugar de pago por ver, los promotores esperaban que la cartelera atrajera cifras de audiencia no vistas desde quizás los años 70, cuando las grandes peleas a menudo se transmitían en cadenas de televisión. No se dieron a conocer cifras oficiales, pero seguramente aparecerá un alto número de registrados prendidos a la transmisión.

Crawford, el indicutido N°1 del boxeo mundial. (AP)

En la pelea no hubo mucha acción durante los primeros ocho asaltos, al menos no lo suficiente como para mantener a un aficionado casual de boxeo enganchado en la transmisión. Pero Crawford fue el más rápido, más atlético y mejor boxeador hasta ese punto, sobre todo con buenas manos colocadas entre los rounds 5 y 6.

La acción aumentó significativamente en el noveno. Crawford fue tras Álvarez temprano con varias combinaciones. Su impulso se detuvo cuando Álvarez le propinó un cabezazo, provocando una breve pausa de 41 segundos en el round. Aunque el Canelo ensayó una reacción, el nuevo campeón lo controló y además tuvo más fuerzas en los momentos de cansancio. Así, llegó el fallo, la emoción de Terence y un gran impacto en el boxeo mundial.