Domingo redondo para Pacífico: ganó en la Copa Federal femenina y en el clásico por Lifune

Pacífico tuvo un domingo de fútbol inmejorable con dos victorias muy importantes en la rama femenina y masculina, una por la Copa Federal y la otra por el Oficial de Lifune.

En el primer turno, las Decanas vencieron 4 a 3 a Ferrocarril del Estado en Comodoro Rivadavia en la final de ida de la región patagónica de la Copa Federal.

Las neuquinas salieron con todo como visitantes y a los 17′ ya ganaban 2 a 0 con goles de Manuela Alemán y Marianela González. Ferro reaccionó y antes del descanso lo igualó con tantos de Ornella Rivas y Tatiana Colisnechenco.

En el segundo tiempo, Marianela González volvió aparecer para el 3-2 pero el local lo igualó 3-3 mediante Azul Caamaño. El empate parecía consumado pero en la última jugada, la recién ingresada Emma Condorelli le dio el triunfo a Pacífico que la semana que viene será local en la vuelta.

Por la tarde, el Decano siguió de fiesta al ganarle 2 a 1 a Independiente de Neuquén en el clásico capitalino que se jugó en Mitre y Agote por la última fecha de la primera vuelta del Oficial de Lifune.

Pablo Namuncurá abrió el marcador para el local con un cabezazo en un córner. El Rojo lo igualó a los 29′ del complemento con un tanto de Gustavo Carrasco, también por vía aérea.

Pacífico no se rindió y a 7′ del final llegó al segundo a través de Ignacio Tillería que la empujó en el área chica después de que se la baje de cabeza Luca Cerda.

Más allá de la derrota, Independiente sigue como único líder con 23 puntos. Le siguen Alianza 17, Maronese 16, Don Bosco 16, Pacífico 16, Patagonia 15, Vecinal 14, Centenario 10, San Lorenzo 9, Rincón 7, Petrolero 6. Están pendientes los duelos: Rincón – Patagonia y Unión Vecinal – Don Bosco.