Costas celebró el triunfo de Racing, explicó el llamativo cambio de Arias y reveló qué le dijo a su equipo en el entretiempo

Racing le dio vuelta la serie a Peñarol, lo venció 3-1 y de esta manera se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde habrá duelo argentino contra Vélez. Tras la clasificación Gustavo Costas habló en conferencia de prensa, valoró el esfuerzo de su plantel, analizó el partido y explicó el cambio del arquero Gabriel Arias por Cambeses.

«Los chicos dejaron todo dentro del campo de juego. Sabíamos que era difícil, pero con la gente nuestra en el Cilindro y en casa le demostramos que nosotros somos fuertes. Nos merecíamos esta alegría», así arrancó la conferencia del DT de Racing.

Sobre el polémico penal a Maravilla Martínez, Costas fue contundente. “Para mí fue penal. Le pega un codazo en la nuca. No quiero hablar de los árbitros porque nos vienen todos los días… Para mí fue penal”.

También se refirió a la expulsión de Marcos Rojo, quien vio la roja estando en el banco: “Rojo estaba sentado, yo estaba a dos metros y no dijo nada. Le pusieron amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y (Wilmar Roldán) le metió la roja. Yo estaba al lado, soy sincero, no dijo nada. Me sorprendió”.

Otra de las decisiones que generó debate fue el cambio del arquero Gabriel Arias por Facundo Cambeses antes de una eventual tanda de penales. Costas explicó: “Estaba hablado, lo hablamos entre cuerpo técnico. Tomamos esa decisión y ya”.

El entrenador también reveló qué mensaje le dio a sus jugadores en el entretiempo cuando el partido aún estaba abierto: “Les dije que esta era la final. Que estén atentos y concentrados porque te salían de contra. Las finales se ganan, les dije. Teníamos que salir como empezamos el partido. Estoy muy contento por este grupo que cada vez te regala más cosas”.

Duelo con Vélez y un argentino seguro en semifinales

Vélez se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 a Fortaleza en la vuelta de la serie. Con los goles de Maher Carrizo a los 7 minutos y de Tomás Galván a los 28, el Fortín avanzó a los cuartos, se medirá con Racing y esto garantiza un equipo argentino en semifinales.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto había logrado un valioso empate en la idea y selló la serie ante su gente, en el Amalfitani. Ahí se abrirá la serie ante la Academia, que tiene ventaja deportiva y definirá la lalve en el Cilindro. Los partidos irán a mediados de septiembre.