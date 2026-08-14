Crisis en Racing: la barra visitó a los jugadores en el entrenamiento para «brindar su apoyo»

Racing atraviesa un mal presente futbolístico. Con dos derrotas consecutivas, la Academia no arrancó de buena manera el semestre y buscará volver al triunfo este viernes cuando reciba en el Cilindro a Banfield a las 20:30.

En la previa de este partido, se vivió un momento tenso en la última practica del equipo de Avellaneda. Barrabravas de Racing se acercaron ayer luego del entrenamiento y charlaron con los futbolistas. Según trascendió, el diálogo se dio «en buenos términos para demostrar apoyo y cuestionar el nivel del equipo«, señaló Lautaro Salucho.

Además, se recalcó que fue para mostrar respaldo a los juveniles que podrían debutar y tener un rol clave en los próximos partidos. De igual forma, la charla fue «entre referentes y miembros de la barra«, es decir, no estuvo presente todo el plantel. Los futbolistas que estuvieron presentes en este encuentro fueron Marcos Rojo, Facundo Cambeses y Gastón Martirena.

En un Cilindro que estará a explotar, Racing está obligado a ganar ante su público luego de no conocer la victoria en tres partidos y un flojo primer semestre. No podrá contar con Maravilla Martínez, que fue expulsado contra Argentinos y recibió una suspensión de tres fechas.

Esta situación se da horas después de una situación similar en San Lorenzo. Este jueves, la barra del Ciclón se hizo presente con aproximadamente 50 personas que fueron a ver a los jugadores al entrenamiento, en medio de una crisis institucional y deportiva que data desde hace un tiempo.

En este caso, la charla tuvo un tono más alto y les exigieron carácter y resultados positivos a los futbolistas y al entrenador Pipo Gorosito. Además, le dieron una lista a los jugadores para que «la completen» con quienes no quieran seguir jugando en el club.