Qué se esconde detrás del nuevo intento de cruce masivo de migrantes a España que circula en TikTok

Las autoridades de España y Marruecos están en alerta ante un posible nuevo intento de cruce masivo de migrantes hacia Ceuta previsto para este sábado 15 de agosto. La convocatoria circula principalmente en redes sociales, con mensajes que prometen condiciones favorables para atravesar la frontera.

El portavoz del Ministerio del Interior marroquí, Rachid El Khalfi, afirmó que se han “tomado todas las medidas necesarias para impedir cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a cualquier persona que intente participar en él”.

Los perfiles falsos que impulsan el nuevo cruce masivo hacia Ceuta

Medios españoles difundieron imágenes de un despliegue policial en la frontera de Benzú, frente a Tarajal. El operativo incluye a cientos de agentes antidisturbios y se desarrolla mientras las autoridades siguen de cerca la convocatoria difundida para este sábado.

El llamado aparece pocos días después de la crisis migratoria del 30 de julio, cuando decenas de miles de personas intentaron llegar a Ceuta desde Marruecos. Organizaciones de derechos humanos elevaron a 141 la cifra de fallecidos durante aquella oleada.

La principal característica de la nueva convocatoria es el uso de cuentas sospechosas. Una investigación citada por RFI detectó perfiles creados recientemente, con identidades impersonales, muy pocos seguidores y escasa actividad fuera de las publicaciones relacionadas con el supuesto cruce del 15 de agosto.

Algunas de esas cuentas incluso registraron varios cambios de usuario y utilizaron mensajes en distintos idiomas. También mencionaron a personas famosas, cuyos perfiles reales llegaron a recibir comentarios de usuarios que difundían la convocatoria. Después, el llamado fue retomado por cuentas auténticas, algunas con más de 100 mil seguidores.

TikTok y Meta quedaron bajo presión por la desinformación

La Unión Europea pidió a Meta y TikTok reforzar la verificación de las publicaciones y retirar aquellos contenidos que alentaran un nuevo intento de cruce. El portavoz de la Comisión Europea, Balázs Ujvári, confirmó que las plataformas activaron sus protocolos de crisis.

Según explicó Ujvári, se puso en marcha un mecanismo de coordinación para que las empresas reciban “mejor información por parte de los verificadores de hechos” frente a posibles contenidos de “desinformación dañina relacionada, por ejemplo, con un posible nuevo cruce masivo de la frontera”.

Entre los mensajes que circulan aparece un rumor falso que asegura que el puesto fronterizo de Ceuta estará abierto el 15 de agosto porque será un día festivo en España. La Guardia Civil advirtió: “La frontera con España está cerrada y no se abrirá. Se han instalado nuevas barreras de seguridad. Si las cruzas, serás devuelto. No te dejes engañar”.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, también se refirió a la situación y afirmó: “Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España en su conjunto. Ceuta y Melilla no se tocan”.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas