Tras el dato de inflación de julio: hasta cuánto podrá subir el dólar en septiembre según la nueva banda cambiaria

La reciente difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, que registró una variación del 2,11 %, determinó el nuevo valor máximo que podrá alcanzar el tipo de cambio mayorista durante el mes de septiembre.

El esquema cambiario vigente establece un rango de fluctuación con un piso y un techo dinámicos dentro de los cuales la cotización del dólar puede moverse libremente. Mientras el valor de la divisa se mantenga dentro de estos márgenes, la autoridad monetaria no tiene la obligación de realizar operaciones de compra o venta en el mercado de cambios.

Cómo se moverá el techo del dólar mayorista durante septiembre

El cálculo del nuevo límite toma como punto de partida la cotización de $1.879,97, cifra a la que llegará el techo cambiario en el último día de agosto. Al aplicar el incremento del 2,11 % sobre dicha base, el límite máximo permitido para el cierre del noveno mes del año se ubica en $1.919,63.

La actualización de la banda superior no se aplica de manera inmediata, sino que contempla un desfase temporal de dos meses entre la publicación del dato inflacionario y su efectivización. De este modo, la inflación de julio es la que determina el tope de septiembre, tal como la cifra de junio fijó la banda aplicada en agosto.

Es importante destacar que el techo de la banda cambiaria no permanece constante a lo largo de los treinta días del mes, sino que experimenta una progresión diaria y gradual. La cotización máxima permitida se desplaza jornada a jornada hasta alcanzar, en la última rueda del período, el valor tope calculado.

Este ajuste representa una suba nominal de $39,66 respecto del valor de referencia establecido para fines de agosto. La magnitud del incremento es levemente superior a la observada en el período anterior, reflejando la ligera aceleración que experimentó el nivel general de precios durante el último mes medido por el Indec.

En términos operativos, la función principal de esta estructura es aportar previsibilidad a los participantes del mercado y evitar oscilaciones bruscas en la cotización. Si el precio del dólar mayorista intentara traspasar el tope de $1.919,63 hacia fines de septiembre, el BCRA intervendría en el Mercado Libre de Cambios para contenerlo.

El BCRA proyecta no utilizar reservas para contener al dólar en septiembre

A mediados de agosto, el dólar mayorista cotizó en torno a los $1.492, operando en un contexto de regular oferta de divisas en el contado. En esa misma fecha, el techo provisorio de la banda se situaba en $1.859,49, mostrando una distancia considerable entre el precio de mercado y la zona de intervención.

La diferencia existente entre la cotización real y el límite superior representaba un margen de $367,49, equivalente a un 24,6 % de distancia respecto al tope del esquema. Esta brecha se convirtió en la más amplia registrada en los últimos dos meses, otorgando un holgado margen de maniobra al tipo de cambio.

Para que la cotización del dólar mayorista efectivamente alcance el techo proyectado de $1.919,63 hacia el final de septiembre, tendría que registrar un incremento nominal superior a los $427. Esto implicaría un ajuste en el tipo de cambio oficial de aproximadamente el 28,6 % respecto de los valores observados a mediados de agosto.

De mantenerse las condiciones actuales de oferta y demanda en el mercado de cambios, las proyecciones indican que el Banco Central no requerirá destinar reservas para sostener la banda. El esquema continúa ofreciendo un colchón amplio que absorbe las fluctuaciones diarias sin comprometer la estabilidad cambiaria perseguida por el programa económico.

Con información de Infobae