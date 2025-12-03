Crisis en San Lorenzo: por un adelanto de regalías, se levantó el paro y los jugadores vuelven a entrenar

Los jugadores de San Lorenzo recibieron un adelanto de dinero de un sponsor. Foto: FOTOBAIRES

La crisis de San Lorenzo parece haber encontrado un pequeño respiro. Luego de dos días de paro del plantel y la imposibilidad de que los jugadores se sometan a estudios médicos previos a la pretemporada por deudas con un laboratorio, el Ciclón recibió un importante adelanto de regalías de un sponsor, abonó parte de las deudas y logró destrabar la situación con sus futbolistas.

En este caso, fue Atomik, la marca que viste al club, la que adelantó 120 millones de pesos en concepto de regalías por venta de indumentaria. Con ese dinero, la institución pagó lo debido y logró destrabar la situación.

Así, con el pago realizado, los jugadores se presentaron y hasta se realizaron los estudios médicos que no pudieron llevarse a cabo este martes.

De esa manera, el conjunto de Boedo le puso punto final a los dos días de paro de los futbolistas por no haber cobrado todavía dinero correspondiente a premios, entre otras cosas, por clasificar a la Copa Sudamericana.

En paralelo, pagó lo correspondiente a la empresa médica que debía realizar los análisis a los futbolistas.

Damián Ayude, entrenador del club, había manifestado su apoyo a los jugadores, luego de conocerse la noticia: «Tomaron una decisión que apoyamos. Ellos son los que nos defienden, los que juegan por nosotros. Siempre apoyándolos«, aseguró el técnico del Santo.