Marcos Rojo, listo para volver en Racing: ¿Costas lo pone contra Boca?

Marcos Rojo se recuperó de su lesión y entrenó a la par en Racing.

Marcos Rojo se recuperó de su lesión muscular y entrenó a la par de sus compañeros en Racing antes del trascendental duelo ante Boca del próximo domingo por la semifinal del Clausura de la Liga Profesional.

El defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Newell’s el 16 de noviembre. Por esa razón, se perdió los partidos con River y Tigre.

El zaguero ya pudo entrenar con normalidad y está disponible para el partido con Boca que será el domingo a las 19 en la Bombonera por el pase a la final del torneo.

De todas maneras, Rojo no sería titular ante su ex equipo y ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Costas mantendría la dupla de centrales con Nazareno Colombo y Agustín García Basso.

Desde que llegó al club de Avellaneda en agosto, el defensor jugó 8 partidos, 6 como titular. Este fue el segundo desgarro que sufrió.

Cómo formaría Racing contra Boca

El que podría seguir de titular es Santiago Solari que solo sufrió una sobrecarga muscular pero no tuvo lesión y esperan que pueda llegar en condiciones.

La baja más sensible para la Academia es la de Santiago Sosa. Una opción es que entre Bruno Zuculini y la otra formar una línea de cinco con el ingreso de Franco Pardo o del propio Rojo en la última línea.

El que sí entrará seguro es el roquense Facundo Mura, en reemplazo de Gastón Martirena que fue expulsado ante Tigre. De esta manera, Racing podría formar con: Cambeses; Mura, Colombo, García Basso, Rojas; Zuculini, Nardoni, Almendra; Solari, Conechny y Martínez.