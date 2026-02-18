Úbeda cambiaría el esquema para el Boca-Racing: Cavani tiene chances de ser titular

Este viernes, desde las 20, Boca recibirá a Racing en La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El clásico corresponde a la jornada interzonal: el Xeneize integra la Zona A, mientras que la Academia forma parte de la Zona B.

Por esa razón, el equipo dirigido por Claudio Úbeda volverá a presentarse como local luego del empate sin goles ante Platense, que dejó más dudas que certezas. Los de Gustavo Costas, en tanto, afrontarán su segundo compromiso consecutivo fuera de casa tras el triunfo frente a Banfield.

El entrenador del Xeneize sabe que no tiene margen de error: el flojo rendimiento del equipo en los primeros cinco partidos del Apertura encendieron el malestar de los hinchas. Dos triunfos, dos derrotas, un empate, y un funcionamiento colectivo que no aparece, explican el clima tenso.

El crédito que Úbeda había conseguido a fines de 2025, con una racha positiva que incluyó una buena victoria en el Superclásico, se diluyó en la semifinal del Clausura, justamente ante la Academia. Aquella eliminación en la Bombonera, marcada por decisiones tácticas discutidas, sigue fresca en la memoria del hincha, que quiere ver a un equipo más protagonista. Con este panorama, el cuerpo técnico analiza modificaciones tanto en el esquema como en algunos nombres propios.

¿Vuelve el doble 9?

Luego de varias semanas de inactividad, Edinson Cavani reapareció en el tramo final del empate frente a Platense. Su ingreso, sin embargo, pasó casi inadvertido: apenas tres intervenciones y poca influencia en el juego.

Aun así, el entrenador apostaría por su presencia desde el inicio este viernes. La falta de situaciones claras es una de las principales preocupaciones y la idea sería que el Matador acompañe a Miguel Merentiel en ataque. Una sociedad que supo rendir, pero que hace tiempo no logra reencontrarse con su mejor versión.

En defensa también podría haber cambios. Juan Barinaga y Lautaro Di Lollo están bajo observación y no se descartan variantes: Marcelo Weigandt asoma como alternativa en el lateral derecho, mientras que Nicolás Figal podría ingresar en la zaga central.

En el mediocampo, la ausencia de Leandro Paredes, lesionado en el tobillo derecho, obliga a una modificación. Su lugar sería ocupado por Milton Delgado, quien compartiría la mitad de la cancha con Santiago Ascacíbar.

El equipo será definido en la práctica del jueves en Boca Predio, en la antesala de un clásico que puede marcar un punto de inflexión para el Xeneize en el Apertura. De no conseguir un buen resultado, podría ser el último partido de Úbeda en el banco de suplentes azul y oro.



