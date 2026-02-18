Con un gol de Julián Álvarez, Atlético Madrid le gana a Brujas por la Champions League

Después de cortar la sequía la semana pasada contra el Barcelona por la Copa del Rey, Julián Álvarez volvió a meter un gol en el Atlético Madrid por la Champions League.

El delantero abrió el marcador para el Colchonero en su visita Brujas de Bélgica por la fase de playoffs previa a los octavos de final de la competencia europea.

La Araña convirtió de penal antes de los 10 minutos luego de una mano en el área revisada por el VAR. El ex River abrió el pie y sacó un fuerte derechazo para batir al arquero que se quedó en el medio.

¡¡LA ARAÑA PICA EN BÉLGICA!! Julián Álvarez dejó parado al arquero de Brujas para anotar el 1-0 de Atlético de Madrid.



El atacante de la Selección Argentina también fue determinante en el 2-0 antes del descanso. Pateó un córner cerrado que peinó Griezmann en el primer palo y la empujó Lookman en el segundo.

¡¡CENTRO DE JULIÁN Y SEGUNDO DEL ATLÉTICO!! Córner ejecutado por la Araña, la peinó Griezmann en el primer palo y Lookman llegó por el fondo para poner el 2-0 vs. Brujas.



En un segundo tiempo a puro gol, Brujas pasó del 0-2 al 2-2, el equipo del Cholo Simeone se puso 3-2 y se lo empataron 3-3.

Además de Julián, fueron titulares Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Juan Musso y Thiago Almada permanecieron en el banco de suplentes.

El Atlético Madrid igual obtuvo un buen resultado de visitante en su intención de clasificar a los octavos de final de la Champions League. La vuelta será el martes que viene en España.