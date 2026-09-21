Telekino: pozo mayor vacante tras el sorteo del domingo 20 de septiembre 2026

El Telekino llevó a cabo su sorteo número 2446, en la tarde del domingo 20 de septiembre 2026. Administrado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, el certamen poceado no registró cupones que completaran los 15 aciertos necesarios para alzarse con el pozo principal, por lo que la recompensa mayor quedó desierta.

No obstante, la jugada del fin de semana de Telekino premió a 24 apostadores en distintos puntos del país con sumas en efectivo por haber alcanzado las 14 coincidencias, además de concretar sorteos directos de dinero y vehículos entre los billetes comercializados.

Resultados del Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 20 de septiembre 2026

El extracto oficial, provisto por las autoridades de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, detalló las 15 bolillas seleccionadas del bolillero para la ronda mayor:

Combinación sorteada (15 aciertos) : 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 22 – 24

: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 22 – 24 15 aciertos: pozo vacante (ofrecía un estimado de $300 millones, un auto y una moto 0 km).

14 aciertos: 24 ganadores, con un premio individual de $572.440.

Premios al número de cartón: se sortearon cinco recompensas especiales de $3.000.000 cada una entre los billetes vendidos.

Al no haber coincidencias totales sobre la grilla principal, el fondo acumulado de los 15 aciertos se trasladará a la próxima edición dominical.

Cómo jugar al Telekino y verificar extractos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Para participar en el Telekino, los apostadores deben adquirir su billete preimpreso en las agencias o subagencias oficiales autorizadas.

Cada cupón cuenta con 15 números asignados aleatoriamente, dentro de un rango del 1 al 25, con los que se participa en simultáneo del sorteo central, de la modalidad Rekino y de las extracciones por número de cartón.

El certamen organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires se realiza de manera semanal, los domingos, y puede seguirse en vivo mediante televisión abierta y el canal oficial de YouTube de Telekino.

Los cartones también pueden cotejarse de forma presencial, en las pizarras oficiales de las agencias de lotería.